Bakan Tunç: İsrail bir asrı aşan bir problemdir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail’in “bir asrı aşan işgal politikasını” sert sözlerle eleştirerek, Gazze’de yaşananları “soykırım” olarak nitelendirdi ve Türkiye’nin Filistin davasında adalet ile hakkaniyet çizgisinden ayrılmayacağını vurguladı.
Adalet Bakanı
Yılmaz Tunç
, Bartın Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, İsrail-Filistin meselesinin
'bir asrı aşkın'
bir sorun olduğunu vurgulayarak Türkiye’nin adalet ve hakkaniyet eksenindeki siyasi duruşunu yineledi.
Tunç, konuşmasında İsrail’in “sürekli işgal politikası” izlediğini, Filistinlileri yerlerinden ettiğini ve uluslararası kararları uygulamakta başarısız kaldığını belirtti.
Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana yaşananlara değinen Tunç,
"Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana 68 bin insanın bombalar altında can vermesi, çocuk demeden, kadın demeden, yaşlı demeden… üzerlerine bomba yağdırılması, milyonlarca insanın göçe zorlanması, hastanelerin, okulların, mülteci kamplarının bombalanması soykırımın ta kendisidir"
ifadelerini kullandı.
Kimsenin yüzü kızarmadı
Bakan Tunç, uluslararası mekanizmaların bugüne kadar aldığı kararların kağıt üzerinde kaldığını savunarak,
"Yakalama kararı talep edilen Netanyahu ve arkadaşları dünyayı dolaşırken hiç kimsenin yüzü kızarmadı"
dedi. Batılı ülkelerin hem soykırım suçlularını kendi topraklarında ağırlamakla hem de İsrail’e silah ve destek vererek “çocuk katliamlarının ortağı” haline geldiğini ileri sürdü.
Sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz
Tunç, Türkiye’nin duruşunu şu cümlelerle özetledi:
"Türkiye olarak her zaman adaletin ve hakkaniyetin yanında olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın neresinde bir haksızlığa uğrayan varsa, biz hep sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz"
Ayrıca, 1967 sınırlarında ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kuruluncaya dek bu mücadelenin süreceğini belirtti.
Konuşma, üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen açılış dersinde yapıldı; Bakan Tunç,
"Gazze-Filistin"
başlıklı ilk derste uluslararası hukuka, insani krize ve Türkiye’nin diplomatik adımlarına da değindi. Yerel medya ve bakanlık yayınları, konuşmanın geniş yankı bulduğunu ve sosyal medyada paylaşılan video ve paylaşımlarla kamuoyunda tartışıldığını aktardı.
