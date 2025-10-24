Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Fidan Ürdünlü ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

15:0024/10/2025, Cuma
AA
Hakan Fidan Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Safedi ve Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, Gazze’ye insani yardım ulaştırılması amacıyla yapılan çalışmalar ve ateşkesi kalıcı hale getirmek için atılan adımlar ele alındı.



#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
#Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati
#Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi
