Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karabük
Karabük’te heyelan nedeniyle demir yolu hattı seferlere kapatıldı

Karabük’te heyelan nedeniyle demir yolu hattı seferlere kapatıldı

14:5324/10/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber

Karabük-Zonguldak demir yolu hattının Bolkuş-Balıkısık istasyonları arasındaki bölümünde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle hat, tren seferlerine kapatıldı.

Karabük-Zonguldak demir yolu hattının Bolkuş-Balıkısık istasyonları arasındaki kısımda sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle demir yolu hattı seferlere kapatıldı.

Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:


"Karabük-Zonguldak demir yolu hattının Bolkuş-Balıkısık istasyonları arasındaki bölümünde meydana gelen heyelan nedeniyle, söz konusu hat ikinci bir duyuruya kadar tren seferlerine kapatılmıştır. Yolcu taşımacılığında aksama yaşanmaması amacıyla Bolkuş-Balıkısık arası kara yolu aktarması yapılarak tren seferleri sürdürülmektedir. Heyelan nedeniyle kapanan hattın yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir." 

#karabük
#tren
#istasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Askere giderken alınması gerekenler neler? Asker malzemeleri ve eşya listesi 2026