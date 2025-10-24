Karabük’te heyelan nedeniyle demir yolu hattı seferlere kapatıldı

Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:





"Karabük-Zonguldak demir yolu hattının Bolkuş-Balıkısık istasyonları arasındaki bölümünde meydana gelen heyelan nedeniyle, söz konusu hat ikinci bir duyuruya kadar tren seferlerine kapatılmıştır. Yolcu taşımacılığında aksama yaşanmaması amacıyla Bolkuş-Balıkısık arası kara yolu aktarması yapılarak tren seferleri sürdürülmektedir. Heyelan nedeniyle kapanan hattın yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir."