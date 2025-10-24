"Kıymetli vatandaşlarımız; Mali'deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz etmektedir. Bu çerçevede; vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Mali'ye seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir. Gelişmelere dair müteakip duyuruların Bamako Büyükelçiliğimizin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinde yarar bulunmaktadır"