Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali’ye yönelik 'seyahat' ve 'güvenlik' uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mali’ye yönelik 'seyahat' ve 'güvenlik' uyarısı

14:5424/10/2025, Cuma
G: 24/10/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Dışişleri Bakanlığı'ndan uyarı !
Dışişleri Bakanlığı'ndan uyarı !

Dışişleri Bakanlığı, Mali'deki güvenlik durumunun yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz ettiğini belirterek, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadığı sürece söz konusu ülkeye seyahat etmemesi uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Kıymetli vatandaşlarımız; Mali'deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz etmektedir. Bu çerçevede; vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Mali'ye seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir. Gelişmelere dair müteakip duyuruların Bamako Büyükelçiliğimizin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinde yarar bulunmaktadır"
denildi.

Açıklamada, Bamako Büyükelçilinin 'https://bamako-be.mfa.gov.tr/Mission' internet sitesi, '@TC_BamakoBE' sosyal medya hesabı ve ihtiyaç halinde ulaşılması mümkün olan '+90 312 292 29 29' numaralı Konsolosluk Çağrı Merkezi ve '+223 70 06 19 19' numaralı Bamako Büyükelçiliği Acil Durum Hattı bilgileri paylaşıldı.





#Mali
#Dışişleri Bakanlığı
#seyahat
#güvenlik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU EKRANI: İstanbul, Ankara, İzmir, Konya TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı, şartlar neler?