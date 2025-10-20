Dışişleri Bakanı Fidan ile Yunan mevkidaşı Lüksemburg’da görüştü

Bakan Fidan ile Yunan mevkidaşının görüşmesinden bir kare.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg’da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında Yunanistan mevkidaşı Giorgos Gerapetritis ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Lüksemburg’da, AB Dış İlişkiler Konseyi marjında düzenlenen Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı kapsamında Yunan mevkidaşı ile bir araya geldiği belirtildi.
