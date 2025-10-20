Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Fidan ile Yunan mevkidaşı Lüksemburg’da görüştü

18:3320/10/2025, Pazartesi
AA
Bakan Fidan ile Yunan mevkidaşının görüşmesinden bir kare.
Bakan Fidan ile Yunan mevkidaşının görüşmesinden bir kare.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg’da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında Yunanistan mevkidaşı Giorgos Gerapetritis ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Lüksemburg’da, AB Dış İlişkiler Konseyi marjında düzenlenen Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı kapsamında Yunan mevkidaşı ile bir araya geldiği belirtildi.




