Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Lokman Özdemir
16:5316/10/2025, Perşembe
G: 16/10/2025, Perşembe
Hakan Fidan - Marco Rubio

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı
Hakan Fidan
, ABD Dışişleri Bakanı
Marco Rubio
ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler, Ukrayna savaşı ve Gazze ateşkesi ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada
"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki ateşkesin devamı ve insani yardımların bölgeye kesintisiz biçimde ulaştırılması için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu. Şarm el-Şeyh'te imzalanan Niyet Beyanı'nın uygulanmasına ilişkin konular değerlendirildi."
denildi.




