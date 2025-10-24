Batman’da heyelanlar nedeniyle kapanan 55 yoldan 23’ü açıldı

Sason ilçesinde 22 Ekim’de akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız süren kuvvetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde heyelanlar oldu. Toprak kaymaları ve taş kopmaları sonucu ilçeye bağlı 25 köy ve 30 mezra yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu 23 yerleşim yerinin yolu açıldı. Kapalı olan 7 köy ve 25 mezra yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.