Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Batman
Batman’da heyelanlar nedeniyle kapanan 55 yoldan 23’ü açıldı

Batman’da heyelanlar nedeniyle kapanan 55 yoldan 23’ü açıldı

14:5524/10/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Kapalı olan 7 köy ve 25 mezra yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.
Kapalı olan 7 köy ve 25 mezra yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Batman'’ın Sason ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışın ardından meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan 55 yerleşim yerinden 23’ünün yolu ulaşıma açıldı.

Sason ilçesinde 22 Ekim’de akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız süren kuvvetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde heyelanlar oldu. Toprak kaymaları ve taş kopmaları sonucu ilçeye bağlı 25 köy ve 30 mezra yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu 23 yerleşim yerinin yolu açıldı. Kapalı olan 7 köy ve 25 mezra yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.








#batman
#heyelan
#yol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU EKRANI: İstanbul, Ankara, İzmir, Konya TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı, şartlar neler?