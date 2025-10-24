Yargıtay’da FETÖ gölgesi: Daire başkanı Yaman'dan dosya manipülasyonu ve 'tek numara' oyunu

Abdullah Yaman'dan dosya manipülasyonu
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman hakkında dikkat çeken iddialar yeniden gündemde. Yaman’ın 330 daireyi ilgilendiren davayı kendi heyetine düşürmek için için sistemle oynadığı ve dosya sırasını değiştirdiği belirtiliyor. Yaman’ın 'hukuk' dışı hamleleri yüksek yargıda "FETÖ eliyle adalet dizaynı" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
15 Temmuz hain darbe kalkışmasının faili
FETÖ
'nün yüksek yargıdaki etkisi halen sürüyor. En büyük ticari davaların görüldüğü
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi
, iddialara göre örgütün yargı ayağının etkinliğini koruduğu birimlerden biri.
Dairenin başkanı
Abdullah Yaman
ise hem kendi dairesinde hem de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nda etkisini sürdürüyor. Yaman’ın kardeşinin FETÖ bağlantısı nedeniyle kaçak olduğu ve çocuklarının da örgüt ile ilişkili olduğu gerekçesiyle meslekten atıldığı biliniyor.
Dosyayı kendi dairesine aldırdı
Kamil Darbaz’ın Sahrayıcedit’teki milyonluk arsasıyla ilgili davanın merkezinde
Altınbaşlar Grubu
yer alıyor. Altınbaşlar’ın yargı üzerindeki etkisi ve Yaman’ın hamleleri, davanın seyrini tamamen değiştirdi.
- 2024/252 Esas sayılı, ekonomik değeri yüksek ve yaklaşık 330 daireyi ilgilendiren davanın tek numaralı aylarda tek numaralı, çift numaralı aylarda ise çift numaralı daire başkanlarınca görüşülmesi gerekiyordu. Ancak iddialara göre Yaman, daha önce hakkında verilen 'hukuksuz karar' nedeniyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin direnmesi sonucu Genel Kurul’a taşınan dosyayı kendi başkanlık ettiği heyete denk getirdi.
Bunun için Genel Kurul Başkanı
Adem Albayrak
’ı ikna ettiği, çift numaralı ayda görüşülmesi gereken dosyanın
tek numaralı
heyete aktarılmasını sağladığı belirtiliyor.
Yaman’ın dosyayı aylarca bekleterek ardışık dosya numarası kuralını da ihlal ettiği ileri sürülüyor.
FETÖ'nün yargıdaki etkisinin izleri
Bu dosya üzerinden yürütülen manipülasyon FETÖ’nün yargıdaki etkisini ve büyük menfaat ilişkilerini halen sürdürdüğünü ortaya çıkardı.
Yaman’ın daha önceki içtihatlarına aykırı şekilde farklı bir karar verip, sonraki davalarda yeniden eski içtihadına dönmesi de dikkat çekti. Söz konusu süreçte Anayasa Mahkemesi’nin daha önce verdiği
hak ihlali
kararı da yok sayıldı.
Ulaşmak isteyen önce İngiltere’ye…
Davanın taraflarından mağdur Kamil Darbaz'ın avukatı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’ne ulaşmak isteyenlerin İngiltere’deki
FETÖ bağlantılı
hukuk büroları üzerinden iletişim kurduğu iddiasını da gündeme getirdi.
Bu gelişmeler yüksek yargının tarafsızlığına gölge düşürürken
"Yargıtay’da kimler FETÖ lehine oy kullandı?"
sorusunun yanıtı merak ediliyor.
