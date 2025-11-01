Karadağ İslam Birliği Başkanı Feyziç: Karadağ Türklere karşı haksız işler yapıyor

Karadağ İslam Birliği Başkanı Rıfat Feyziç, Karadağ'ın Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alınmasını doğru bulmadığını söyledi.Başkan Feyziç, "Türklere vize uygulamak ve bir kısmını korkutup Karadağ'dan göndermek için çok iyi hazırlanan bir projedir. Karadağ devleti bu konuda haklı değil, Türklere karşı haksız işler yapıyor" dedi.
Edirne'de İslam Alimleri Vakfınca Valilik ev sahipliğinde düzenlenen "Kendi Gök Kubbemiz Balkan Alimleri Buluşması-2" programı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu yönetimindeki açılış oturumuyla devam etti.
Feyziç, programdaki konuşmasında, Karadağ'ın Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alınmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Feyziç, kendi görüşüne göre yaşanan durumun hazırlanmış bir olay olduğunu ifade etti.
Karadağ'da yaşayan Hristiyanların, "ülkede çok fazla Türk bulunduğu" iddiasıyla korkutulmaya çalışıldığını anlatan Feyziç, şunları kaydetti:
Açılış oturumu Balkan ülkelerinden gelen müftülerin konuşmalarıyla tamamlanan program, yarın sona erecek.
Karadağ medyasında, "Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu" iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.
Podgoritsa Yüksek Mahkemesi de başkent Podgoritsa'da "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldıklarını bildirmişti.