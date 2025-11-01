Karadağ İslam Birliği Başkanı Feyziç: Karadağ Türklere karşı haksız işler yapıyor

"Karadağ'a 110 bin Türk geldi diyorlar. Karadağ'da toplam yabancı nüfusu 100 bin. Başka merkezler tarafından kontrol edilen iktidar siyasetçileri 100 bin yabancı yerine 100 bin Türk diyorlar. Türklerden daha çok Sırplar var. Ondan sonra Ruslar, Ukraynalılar geliyor. Türkler nüfus olarak 5'inci ya da 6'ncı sırada geliyor. Halk arasında hep 'Türkler sıkıntılı, problem yaratıyorlar' lafı çıkartıldı ve yabancıların suç işleyişi konuşuluyor. Türkler yabancılar arasında 5'inci sırada. Bıçaklama olayıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Belki Türk vatandaşları hiç katılmadı, hiç de karışmadı. Türklere vize uygulamak ve bir kısmını korkutup Karadağ'dan göndermek için çok iyi hazırlanan bir projedir. Karadağ devleti bu konuda haklı değil, Türklere karşı haksız işler yapıyor."