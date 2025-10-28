Karadağ hükümeti, ülkede hafta sonu yaşanan bıçaklı saldırının ardından Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldı. Karadağ Başbakanı Spajic'in açıklamasının ardından gelen bu kararda uygulamanın geçici olacağı ifade edildi. Karadağ vizesi nasıl alınacak? İşte Karadağ hükümetinden yapılan açıklama.
Karadağ'da iki Türk'ün karıştığı bıçaklı saldırı sonrası Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı kaldırılmıştı. Karadağ hükümeti yeni süreçte, ülkeye giriş yapacak veya transit geçecek Türkler için hızlandırılmış vize prosedürü uygulanacağını duyurdu.
Karadağ'a vize zorunluluğu mu geldi?
Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, yaşanan bu olayların ardından vize serbestisinin geçici olarak askıya alınacağını resmen duyurmuştu. Vize serbestisinin askıya alınmasıyla birlikte hükümet, Türk vatandaşları için yeni ve hızlandırılmış vize prosedürlerini uygulamaya koydu. Bu süreç, Karadağ'a gitmek isteyen veya transit geçiş yapacak olan Türkleri kapsayacak.
Öte yandan, ülkede ikamet eden yaklaşık 14 bin Türk vatandaşının kalışlarının yasalara uygunluğunu sağlamak adına da gerekli adımların atılacağı belirtildi. Bu düzenlemelerin, ülkedeki güvenliğin ve yasal düzenin yeniden sağlanmasını amaçladığı belirtildi.
Karadağ Türkiye Vizesi mi Geliyor?
Alınan karar, "Karadağ Türkiye vizesi mi geliyor?" sorusunu gündeme getirdi. Başbakan Spajić'in açıklamasına göre, vizesiz geçiş hakkı geçici bir süre için askıya alındı. Bu durum, Karadağ'a seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının, yeni bir düzenleme yapılana kadar vize prosedürlerine tabi tutulabileceği anlamına geliyor.
90 günlük vize serbestisi vardı
Türkiye ile Karadağ arasında Vize Muafiyeti Anlaşması çerçevesinde “Türkiye ve Karadağ vatandaşı olan diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamilleri, birbirlerinin ülkesine, her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren doksan (90) günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş maksadıyla vize almadan girebilir” hükmü bulunuyordu. Ayrıca Karadağ’a karayolundan girişlerde, en az 6 ay geçerliliği bulunan umuma mahsus pasaport ile 180 gün içinde 90 güne kadar turistik ya da transit geçiş amaçlı seyahat etmek imkanı tanınmıştı.