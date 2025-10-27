Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Karadağ' açıklaması: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Karadağ' açıklaması: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

13:4227/10/2025, Pazartesi
G: 27/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Karadağ’daki gelişmeler sonrası Türk vatandaşlarının güvenliği için gerekli tedbirler alındı.
Karadağ’daki gelişmeler sonrası Türk vatandaşlarının güvenliği için gerekli tedbirler alındı.

Dışişleri Bakanlığı, Karadağ'da yaşanan gelişmelerin ardından Podgoritsa makamlarıyla temasın ve eş güdümün kesintisiz sürdürüldüğünü ve Türk vatandaşlarının güvenliğinin tesisi için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Karadağ'da yaşanan gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Hafta sonu Karadağ'da, Türk vatandaşlarını da etkileyen bazı müessif gelişmeler yaşandığı belirtilen açıklamada
, "Olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulmuş; vatandaşlarımızın güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır
" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, gelişmelerin tüm boyutlarıyla yakından takip edildiği kaydedilerek, Karadağ makamlarıyla temasın ve eş güdümün kesintisiz şekilde sürdürüldüğü aktarıldı.

Karadağ medyasında Podgoritsa kentinde Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.




#Dışişleri Bakanlığı
#son dakika
#Karadağ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hisseli tapu sahipleri TOKİ 500 bin sosyal konuta başvurabilir mi?