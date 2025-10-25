Körfez'den 15 milyar dolar hedefiyle dönüldü

Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üç Körfez ülkesini kapsayan turundan 15 milyar dolarlık ticaret hedefiyle dönüldüğünü bildirdi. Erdoğan’ın 21-23 Ekim tarihlerinde Kuveyt, Katar ile Umman’ı içeren ziyaretine, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesini ve iş birliklerinin daha ileri seviyelere çıkarılmasını önceliklendiren bir perspektifle katıldığı ifade edildi.

Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin tamamlanması ve anlaşmanın hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekilen açıklamada, Kuveyt, Katar ve Umman’ın da üyesi olduğu KİK ile Türkiye arasında mal ticaretinin yanı sıra hizmet ticareti, yatırımlar, dijital ticaret ve yatırımları da içerecek kapsamlı bir STA’nın tesis edilmesinin tüm KİK ülkeleriyle ticarete yeni bir ivme kazandıracağı belirtildi.

HEDEF 5’ER MİLYAR DOLAR

Yapılan açıklamada, “Temel önceliğimiz devlet başkanlarımız arasındaki yakın ilişkilerden güç alan ekonomik ve ticari ilişkilerimizi bir sonraki seviyeye taşımak ve Kuveyt, Katar ve Umman ile ülkemizin ticaret hacmini 5’er milyar dolara çıkarmak, ülkelerimizin sahip olduğu ekonomik refahı tüm bölgemize yansıtacak işbirlikleri tesis etmektir” ifadesi kullanıldı.







