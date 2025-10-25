Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Körfez'den 15 milyar dolar hedefiyle dönüldü

Körfez'den 15 milyar dolar hedefiyle dönüldü

04:0025/10/2025, Cumartesi
G: 25/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ömer Bolat.
Ömer Bolat.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuveyt, Katar ve Umman’ı kapsayan Körfez turu sona erdi. Ticaret Bakanlığı, ziyaret sonrası 15 milyar dolarlık ticaret hedefiyle dönüldüğünü açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üç Körfez ülkesini kapsayan turundan 15 milyar dolarlık ticaret hedefiyle dönüldüğünü bildirdi. Erdoğan’ın 21-23 Ekim tarihlerinde Kuveyt, Katar ile Umman’ı içeren ziyaretine, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesini ve iş birliklerinin daha ileri seviyelere çıkarılmasını önceliklendiren bir perspektifle katıldığı ifade edildi.

Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin tamamlanması ve anlaşmanın hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekilen açıklamada, Kuveyt, Katar ve Umman’ın da üyesi olduğu KİK ile Türkiye arasında mal ticaretinin yanı sıra hizmet ticareti, yatırımlar, dijital ticaret ve yatırımları da içerecek kapsamlı bir STA’nın tesis edilmesinin tüm KİK ülkeleriyle ticarete yeni bir ivme kazandıracağı belirtildi.

HEDEF 5’ER MİLYAR DOLAR

Yapılan açıklamada, “Temel önceliğimiz devlet başkanlarımız arasındaki yakın ilişkilerden güç alan ekonomik ve ticari ilişkilerimizi bir sonraki seviyeye taşımak ve Kuveyt, Katar ve Umman ile ülkemizin ticaret hacmini 5’er milyar dolara çıkarmak, ülkelerimizin sahip olduğu ekonomik refahı tüm bölgemize yansıtacak işbirlikleri tesis etmektir” ifadesi kullanıldı.



#Ömer Bolat
#İhracat
#İthalat
#Ticaret
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU EKRANI || TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman? TOKİ E-Devlet başvuru detayları