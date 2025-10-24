Yeni Şafak
Bakan Bolat'tan reeskont kredilerinin günlük limitlerinin artırılmasına ilişkin paylaşım: İhracatçılarımızın gelişimini desteklemeye devam edeceğiz

19:2424/10/2025, Cuma
DHA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Finansman imkanların çeşitlendirilmesi başta olmak üzere, ihracatçılarımızın gelişimini desteklemeye, firmalarımızın uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artıracak politika ve uygulamaları hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont kredilerinin günlük limitinin 1 Kasım itibariyle geçerli olmak üzere 4,5 milyar TL'ye çıkarılmasına karar verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TCMB'nin düzenlemesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Bolat,
"Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımızın desteklenmesi, finansmana ulaşma imkanlarının genişletilmesi noktasındaki çalışmalar devletimizin bütün ilgili kurum ve kuruluşları ile koordinasyon içinde yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Bilindiği üzere, ihracatçılarımızın finansman ihtiyacının karşılanması noktasında en etkili araçlardan biri, TCMB tarafından Türk Eximbank ve diğer bankalar aracılığı ile sunulan reeskont kredileri olup, geçtiğimiz dönemde yapılan değişiklik ile reeskont kredisi faiz oranlarının hesaplanmasında yeni bir formül belirlenmiştir. Bu sayede söz konusu kredilerin Merkez Bankası politika faizi oranının altında avantajlı oranlar ile sunulması sağlanmıştı.
Nitekim, son olarak 23 Ekim 2025 tarihinde politika faizinde yapılan indirim ertesinde ihracat reeskont kredilerinin faiz maliyeti yüzde 24,89'a düşürülmüştür. Diğer taraftan, ihracatçılarımızın finansman ihtiyacının karşılanması noktasında en etkili araçlardan biri olan reeskont kredilerinin daha fazla ihracatçıya ulaşmasını teminen söz konusu kredi hacmi ihtiyaçlar doğrultusunda kademeli olarak arttırılmıştır"
ifadelerini kullandı.
Daha önce 300 milyon TL olan reeskont kredilerinin günlük limitinin, önce 1,5 milyar TL'ye, daha sonra 3 milyar TL'ye, sonra ise 4 milyar TL'ye çıkartıldığını belirten Bolat
, "Son olarak, 24 Ekim 2025 tarihinde TCMB tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde söz konusu limit, 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere günlük 4,5 milyar TL'ye çıkarılmıştır. Ayrıca, bu tutarın önemli bir kısmının emek yoğun sektörlere kullandırmak suretiyle bu sektörlerimizin ihracat rekabetçiliklerine katkı sağlanması önceliklerimizden biri olarak gelecektir. Bu itibarla, finansman imkanlarının çeşitlendirilmesi başta olmak üzere, ihracatçılarımızın gelişimini desteklemeye, firmalarımızın uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artıracak politika ve uygulamaları hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz"
dedi.


