Bakan Bolat: JETCO ile ticaret hacmimiz çok daha yükselecek

"Daha yüksek rakamlara ulaşmalarını yürekten diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanı'mızın 2003 yılında başlattığı Afrika stratejisi çerçevesinde bütün Afrika ülkeleri gibi Güney Afrika Cumhuriyeti ile de siyasi, diplomasi, ekonomi, ticaret, yatırım, ulaştırma ve enerji gibi her alanda ilişkilerimizi azami büyüklüğe yükseltmek için çalışıyoruz. Bunların da gerçekten semeresini gördük. Türkiye, Afrika'ya eşitlik, adalet, karşılıklı saygı ve yüzyıllarca mağdur edilmiş Afrika halklarının ve ülkelerinin kalkınması, gelişmesi ve buna destek olma amacıyla Afrika'ya bakmaktadır. Afrika için güvenilir, sağlam, güçlü bir müttefik ve ortaktır. Biz de Afrika ülkelerini aynı şekilde görüyoruz. Aradan geçen 22 yılda Türkiye-Afrika ilişkileri her alanda mükemmel düzeye yükseldi."