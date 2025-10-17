Yeni Şafak
TCMB anketi açıklandı: Piyasadan yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini geldi

10:5017/10/2025, Cuma
G: 17/10/2025, Cuma
Merkez Bankası (Arşiv)
Merkez Bankası'nın açıkladığı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye yükseldi. Yıl sonu dolar/TL tahmini 43,56 TL'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayında piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisinin yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye yükseldiğini açıkladı.


TCMB, Ekim 2025 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi verilerini açıkladı.


Buna göre; katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,86 iken, bu anket döneminde yüzde 31,77 oldu.


12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,25 iken, bu anket döneminde yüzde 23,26 oldu.


24 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,78 iken, bu anket döneminde yüzde 17,36 olarak gerçekleşti.


Döviz kuru beklentileri


Katılımcıların cari yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 43,85 TL iken, bu anket döneminde 43,56 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 48,96 TL iken, bu anket döneminde 49,75 TL olarak gerçekleşti.


Faizde düşüş beklentisi


Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 39 oldu.


Bu da yüzde 40,5 olan politika faizinde 150 baz puan indirime işaret ediyor. Ankette ikinci toplantı için faiz beklentisi yüzde 37,66, üçüncü toplantı için yüzde 36,17 oldu. 12 ay sonrası faiz tahmini yüzde 28,26 olarak belirlendi.


Büyüme beklentileri


Katılımcıların gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak kaydedildi.


Piyasa Katılımcıları Anketi, her ay itibarıyla 54’ü finansal sektör, 18’si reel sektörden oluşan 72 katılımcıyla yapılıyor.




