Ticaret Bakanlığı'ndan dev operasyon: 809 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ ve Edirne'de yürüttüğü iki ayrı operasyonda 1,3 ton uyuşturucu ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.