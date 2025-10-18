Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Ticaret Bakanlığı'ndan dev operasyon: 809 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan dev operasyon: 809 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

09:4518/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
1 ton 326 kilogram uyuşturucu yakalandı.
1 ton 326 kilogram uyuşturucu yakalandı.

Ticaret Bakanlığı, Tekirdağ ve Edirne'de yürütülen iki ayrı operasyonda toplam 809 milyon lira değerinde uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ ve Edirne'de yürüttüğü iki ayrı operasyonda 1,3 ton uyuşturucu ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.

Tekirdağ gümrük sahasındaki operasyonda 1 ton 153 kilogram, İpsala Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda ise 173 kilogram olmak üzere toplam 1 ton 326 kilogram esrar ele geçirdi.

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Tekirdağ ve İpsala Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde sürdürülüyor.



#Ticaret Bakanlığı
#uyuşturucu operasyonu
#Tekirdağ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 18 EKİM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi