En çok ihracat yapan iller





İhracatta; İstanbul 4 milyar 512 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli 2 milyar 827 milyon dolarla ikinci sırada, Bursa 1 milyar 809 milyon dolarla üçüncü sırada, İzmir 1 milyar 803 milyon dolarla dördüncü sırada, Tekirdağ ise 1 milyar 189 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.