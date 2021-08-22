Dünya Putin Afgan militanların sığınmacı kılığında Rusyaya girmesini istemiyoruz
ASYA

Putin: Afgan militanların sığınmacı kılığında Rusya'ya girmesini istemiyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin, Afganistanlı militanların Rusya’ya sığınmacı görünümünde girmelerini istemediğini söyledi. Rusya lideri, Afganistan’daki durumun Rusya’nın güvenliği ile doğrudan ilişkisi olduğunu belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Putin: Afgan militanların sığınmacı kılığında Rusyaya girmesini istemiyoruz
​​Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Birleşik Rusya Partisi temsilcileriyle başkent Moskova'da bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'da yaşanan gelişmeleri ve sığınmacıların durumunu değerlendirdi.

Putin, militanların sığınmacı görünümünde ülkesine girmelerini istemediğini belirterek, "Rusya'nın güvenliği, Afganistan'daki durumla doğrudan ilişkili" dedi.

"BATI'NIN TUTUMU AŞAĞILAYICI"

Afganistan'da istikrarın sağlanması gerektiğini belirten Putin, Batılı ülkelerde birlikte bu konuda çalışacaklarını söyledi.

Putin, Batı'nın Afganistan'dan gelen mültecileri ABD ve Avrupa'ya vize alana kadar Orta Asya'ya yerleştirme fikrine karşı olduğunu belirterek, bu tutumu "aşağılayıcı" olarak nitelendirdi.

"MÜLTECİ KİSVESİ ALTINDA..."

Kommsersant gazetesinin haberine göre, ülkesine olası göçmen akınına dikkat çeken Rus lider, "Bu ülkelere vizesiz gönderebiliyoruz ama vizesiz almak istemiyoruz. Sorunu çözmek için tek kelimeyle onur kırıcı bir yaklaşım. Ülkemizde mülteci kisvesi altında militanın ortaya çıkmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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