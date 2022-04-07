Putin Güvenlik Konseyi'ni topladı: Buça iddiaları enformasyon ve sabotaj

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Putin'in başkanlığındaki güvenlik konseyi toplantısında katılımcıların Ukrayna'da devam eden "özel askeri operasyonun" seyrini müzakere ettiğini belirtti.

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BUÇA'DA YAŞANANLARI "ENFORMASYON VE SABOTAJ" OLARAK NİTELEDİ

Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin de ele alındığını kaydeden Peskov, "Toplantıda Buça örneğinde olduğu gibi, Ukrayna tarafının enformasyon ve diğer sabotajlarına aktif bir şekilde karşı koyma ihtiyacı da vurgulandı." ifadesini kullandı.

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