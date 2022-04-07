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Dünya Putin Güvenlik Konseyini topladı Buça iddiaları enformasyon ve sabotaj
AVRUPA

Putin Güvenlik Konseyi'ni topladı: Buça iddiaları enformasyon ve sabotaj

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin öncülüğünde düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Peskov, görüşmelerin temelinde Ukrayna ile yürütülen müzakerelerin olduğunu vurgulayarak, Buça'da yaşananları Kiev yönetiminin 'enformasyonu ve sabotajı' olarak niteledi.

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Haber Merkezi AA
Putin Güvenlik Konseyini topladı: Buça iddiaları enformasyon ve sabotaj
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Putin'in başkanlığındaki güvenlik konseyi toplantısında katılımcıların Ukrayna'da devam eden "özel askeri operasyonun" seyrini müzakere ettiğini belirtti.

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Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin de ele alındığını kaydeden Peskov, "Toplantıda Buça örneğinde olduğu gibi, Ukrayna tarafının enformasyon ve diğer sabotajlarına aktif bir şekilde karşı koyma ihtiyacı da vurgulandı." ifadesini kullandı.

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