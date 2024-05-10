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Putin kararnameyi imzaladı: Rusya'nın Başbakanı tekrar Mihail Mişustin oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mihail Mişustin'i Rusya Başbakanı olarak atayan kararnameyi imzaladı. Mihail Mişustin önümüzdeki hafta içerisinde kabinede belirlediği isimleri Putin'e sunacak ve Rus hükümeti önümüzdeki hafta şekillenecek.

22:07 - 10/05/2024 Cuma
IHA
Vladimir Putin - Mihail Mişustin
Vladimir Putin - Mihail Mişustin

Rusya'da geçtiğimiz salı günü yemin ederek 5. dönem devlet başkanlığı görevine başlayan Vladimir Putin, Mihail Mişustin'i Rusya Başbakanı olarak atayan kararnameyi imzaladı.

Rusya'da geçtiğimiz mart ayında gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından istifa eden Rus hükümeti tekrar belirlenirken bugün Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da, Mihail Mişustin'in yeniden başbakanlığı için oylama yapıldı.

Mişustin tekrar başbakan oldu

Milletvekillerinin oylarıyla tekrar başbakan seçilen Mişustin ile ilgili parlamento kararı akşam saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önüne geldi. Mihail Mişustin, salı günü yemin ederek 5. dönem devlet başkanlığı görevine başlayan Putin'in imzaladığı kararnameyle tekrar Rusya başbakanı oldu.

Rus hükümeti önümüzdeki hafta şekillenecek

Mihail Mişustin önümüzdeki hafta içerisinde kabinede belirlediği isimleri Putin'e sunacak ve Rus hükümeti önümüzdeki hafta şekillenecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ocak 2020'de dönemin başbakanı Dmitry Medvedev'i görevden almış ve yerine Mihail Mişustin'i atamıştı.



#Vladimir Putin
#Mihail Mişustin
#Kararname
#Başbakan
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