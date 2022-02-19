Putin nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatı başlattı

Hindistan'da akılalmaz olay: Aşağı düşen kıyafeti alması için çocuğunu çarşafla sarkıttı

Hindistan'da bir anne, alt kattaki balkona kazara düşen kıyafeti almak için oğlunu çarşafla sarkıttı. Karşı binadaki bir kişinin çektiği görüntülerde çocuğun, 9. kattan sarkıtıldığı görülüyor. Çarşafa tutunan çocuk daha sonra yukarı çekiliyor. Anne, 'Üzgünüm. Olayın videosunun çekildiğini bilmiyordum' diye konuştu.



