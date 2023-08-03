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Dünya

Putin Rus bürokratların sadece yerli araç kullanmasını talep etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki kamu kurumlarının yabancı araç alımının devam etmemesini talep ettiğini belirterek, “Bunun kesinlikle ortadan kaldırılması gerektiğini ve ülkedeki tüm bürokratların yerli araba kullanması gerektiğini söyledim.” dedi. Yerli arabaların bazı durumlarda eskiye kıyasla “daha mütevazı” olabileceğine işaret eden Putin, “Bu korkunç bir şey değil hatta aksine iyi olur. Bütün bu resmi makamlarımız yerli otomobil markalarını ve diğer yerli ürünleri geliştirmek için çaba göstermemiz gerektiğini anlar.” değerlendirmesinde bulundu.

16:09 . 3/08/2023 Perşembe
AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki kamu kurumlarının yabancı araç alımının devam etmemesini talep ettiğini belirterek,
“Bunun kesinlikle ortadan kaldırılması gerektiğini ve ülkedeki tüm bürokratların yerli araba kullanması gerektiğini söyledim.”
dedi.

Putin, başkent Moskova’da çeşitli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.


Görüşmede, Rusya’nın yurt dışından ithalatı durdurmayı planlamadığını vurgulayan Putin,
“Elbette ithalata da ihtiyaç var. Ama bazı temel şeyler, yani kendi tükettiğimiz şeyler, yerli üreticilere yönlendirilmeli.”
diye konuştu.

Rus hükümetinin bu nedenle yerli şirketlere yönelik mali desteğe öncelik verdiğini belirten Putin, doğrudan alımlarla da Rusya’daki şirketlere destek vermenin gerekli olduğunu söyledi.


Putin, ülkesindeki kamu kurumlarından kendisine gelen yabancı araç alımına yönelik talebi reddettiğini aktararak
, “Bakanlıklar, ajanslar ve çeşitli yönetimler yabancı araç alımının devam etmesini istedi. Bunun kesinlikle ortadan kaldırılması gerektiğini ve ülkedeki tüm bürokratların yerli araba kullanması gerektiğini söyledim.”
dedi.

Yerli arabaların bazı durumlarda eskiye kıyasla
“daha mütevazı”
olabileceğine işaret eden Putin,
“Bu korkunç bir şey değil hatta aksine iyi olur. Bütün bu resmi makamlarımız yerli otomobil markalarını ve diğer yerli ürünleri geliştirmek için çaba göstermemiz gerektiğini anlar.”
değerlendirmesinde bulundu.



#Putin
#Rusya
#Araç
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