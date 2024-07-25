Putin Türkiye'ye ne zaman gelecek? Kremlin’den yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi münasebetiyle Kazakistan’ın başkenti ve ikinci büyük şehri Astana'ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan "Bizim Putin ile Beşar Esed’e bir davetimiz olabilir. Putin Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse, bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir. Suriye sahasında aradan geçen onca yıl herkese kalıcı çözüm mekanizmasının kurulması gerektiğini net bir şekilde göstermiştir'' ifadesini kullandı. CHP’li belediyelerde eş, dost, akraba ve usulsüzlük iddiaları sorusu üzerine ise Erdoğan, ''Hırsız, ben hırsızım der mi? Veya ben çaldım der mi? Şimdi Özgür Özel Bey kalkıp da bu ahbap atamaları için “ne demek canım biz tabii ki ahbaplarımızı atayacağız” mı diyecek? Onun geçmişteki abileri “biz CHP’den atamayacağız da MHP’den mi atayacağız?” demişlerdi. Şu anda da aynı noktaya geldik. Değişen bir şey yok'' açıklamasında bulundu.