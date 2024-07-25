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Dünya

Putin Türkiye'ye ne zaman gelecek? Kremlin’den yeni açıklama

Kremlin’den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Ziyaretin günü belli oldu mu?” sorusuna cevap verdi. Kremlin Sözcüsü, Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaretin hazırlıklarının sürdüğünü ancak henüz tarihinin belirlenmediğini ifade etti.

13:06 - 25/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

RIA Novosti haber ajansının haberine göre, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov bu ziyaretin hazırlıklarının nasıl ilerlediği sorusuna, "Aktif olarak devam ediyor, ancak tarih henüz belli değil" şeklinde yanıt verdi.


Bu rapora göre, Temmuz 2024'ün başlarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisi de Putin'in ziyareti için kesin bir tarih belirlenmediğini duyurdu. Erdoğan, bu bağlamda Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaretin, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için yeni bir sürecin başlangıcı olabileceğini söyledi. Putin, Çarşamba günü Kremlin'de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı kabul ederek ikili ilişkiler ve bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşmelerde bulundu.


  • Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3 Temmuz’da Astana’da gerçekleşen 24. Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde bir araya gelmişti. O görüşmede Erdoğan Putin’e davetini bir kez daha dile getirmiş, Putin de “En kısa sürede geleceğim” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Astana dönüşü net mesaj: Putin Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirirse bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi münasebetiyle Kazakistan’ın başkenti ve ikinci büyük şehri Astana'ya gerçekleştirdiği ziyaret sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan "Bizim Putin ile Beşar Esed’e bir davetimiz olabilir. Putin Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse, bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir. Suriye sahasında aradan geçen onca yıl herkese kalıcı çözüm mekanizmasının kurulması gerektiğini net bir şekilde göstermiştir'' ifadesini kullandı. CHP’li belediyelerde eş, dost, akraba ve usulsüzlük iddiaları sorusu üzerine ise Erdoğan, ''Hırsız, ben hırsızım der mi? Veya ben çaldım der mi? Şimdi Özgür Özel Bey kalkıp da bu ahbap atamaları için “ne demek canım biz tabii ki ahbaplarımızı atayacağız” mı diyecek? Onun geçmişteki abileri “biz CHP’den atamayacağız da MHP’den mi atayacağız?” demişlerdi. Şu anda da aynı noktaya geldik. Değişen bir şey yok'' açıklamasında bulundu.


#Kremlin
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#Dmitriy Peskov
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