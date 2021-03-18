Dünya Putinden Katil yanıtı Ona sağlıklar dilerim
AMERİKA ASYA

Putin'den 'Katil' yanıtı: Ona sağlıklar dilerim

Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisini "katil" olarak niteleyen ABD Başkanı Biden için, "Ona sağlık dilerim" dedi.

Haber Merkezi AA
Rusya Devlet Başkanı Putin açıklama yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Putin açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisi yaptığı "katil" nitelemesinin ardından ilk kez konuştu.

Putin'in açıklamalarından satır başları şöyleydi:

- (Biden'ın ifadeleri) İnsanlar gerçekte kendilerinde olanı başkalarında görmeye yatkındırlar. Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir.

- ABD Rusya'yı muhatap almak zorunda kalacak. ABD, bizim onlar gibi olduğumuzu düşünse de bu öyle değil, bizim farklı bir genetik kodumuz var.

- Şartlar bizim yararımıza olduğu müddetçe ABD ile çalışmaya devam edeceğiz. ABD, Rusya ile kendi kurallarına göre bir ilişki kurmak istiyor.

Rusya'dan ABD'ye 'katil' yanıtı: Biden'ın yorumu çok kötü
DÜNYA
Rusya'dan ABD'ye 'katil' yanıtı: Biden'ın yorumu çok kötü

"Bizi nükleerle suçlayanlar ABD'ye baksınlar"

- "ABD bilinci" zor koşullarda gelişti. Hatta ve hatta yerel halka uygulanan soykırımla oluştu, ona bağlıdır. Dahası, ABD Japonya'da nükleer bomba ve Afrika'da köleliği kullanan bir devlet olmuştur.

- Bizi nükleer ile suçlayanlar, dünyada nükleer bombayı ilk ve tek kullanan ABD'ye baksınlar.

Biden ilk kurşunu sıktı
DÜNYA
Biden ilk kurşunu sıktı

Biden: Putin bedel ödeyecek

ABC News'a konuşan Biden, Putin'in, 2020 ABD Başkanlık Seçimleri'nde Donald Trump'ın kazanmasına yönelik müdahaleleri nedeniyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti.

ABD Başkanı, "bedelin ne olacağı" sorusuna ise "Yakında göreceksiniz" diye yanıt vermişti.

Biden ayrıca, Rusya Devlet Başkanının "katil" olduğunu düşündüğünü sözlerine eklemişti.

Biden'a karşı dezenformasyon yapıldığı iddiası

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yayımlanan 15 sayfalık değerlendirme raporunda, Rusya'nın Demokrat aday Joe Biden'a karşı "dezenformasyon" içeren iddiaları yaydığı ifade edilmişti.

Raporda, Biden ailesi ile Ukrayna arasında olduğu iddia edilen bazı finansal işlemlerle ilgili haberlerde Moskova'nın parmağının olduğu öne sürülmüş, söz konusu iddialarla Biden'ın adaylığının yıpratılmaya çalışıldığı savunulmuştu.

ABD Başkanı Biden'ın Putin hakkındaki sözlerine Rusya'dan sert tepki: Washington Büyükelçisi Moskova'ya çağrıldı
DÜNYA
ABD Başkanı Biden'ın Putin hakkındaki sözlerine Rusya'dan sert tepki: Washington Büyükelçisi Moskova'ya çağrıldı

ABD Başkanı Biden: Putin katil bedelini ödeyecek
DÜNYA
ABD Başkanı Biden: Putin katil bedelini ödeyecek
Abone Ol Google News
Onbeşliler vatan savunmasında

'Onbeşliler vatan savunmasında'

​Liseli gençler Ankara'dan seslendi: HDP kapatılsın!
Sadece ışıkaltında görülebiliyor

Sadece ışık
altında görülebiliyor

​Şu ana kadar bir örneği bulunamadı.
TBMM Başkanı Şentop: Anayasamızda parti kapatma var bir ilk değil

​Büyükşehirlerdeki bombalı eylem hazırlığı engellendi.

​Bahçeli teşekkür konuşması yaptı.

​Yüzde 17 olan politika faizi yüzde 19'a yükseltildi.

​Trafiğin yoğun olduğu saatlerde su, yiyecek, çiçek satan satıcılar güvenliği tehlikeye atıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.