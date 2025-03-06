Putin'den Macron'a cevap: Napolyon'un zamanlarına geri dönmek isteyenler var

Son dönemde Ukrayna üzerinden Avrupa ile Rusya arasında gerilim yine arttı. Özellikle Paris'ten Moskova yönetimine yönelik peş peşe sert sözler gelirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alan açıklamalarda bulundu. Macron'un Avrupa savunmasıyla ilgili çıkışlarına cevap şeklinde açıklamalarda bulunan Putin, Napolyon'un Moskova seferi bozgununu hatırlatarak, "Hala nasıl bittiğini unutarak Napolyon'un zamanlarına geri dönmek isteyen insanlar var." dedi.
"Kimseye boyun eğmememiz lazım"
"Kendimize uygun, ülkemizin uzun vadede tarihsel perspektifinde barışı sağlayacak bir barış biçimini seçmeliyiz. (Ukrayna'da) Başkalarına ait olan hiçbir şeye ihtiyacımız yok ancak bize ait olanı da vermeyeceğiz. Ülkemizin barış ve güvenlik koşullarında istikrarlı şekilde gelişmesini sağlayacak bir seçeneğe ihtiyacımız var."
Macron'a Napolyon'un bozgunuyla gönderme
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın 2030'a kadar ordusunu 40 milyar avrodan fazla harcamayla 3 bin tank ve 300 savaş uçağıyla daha da büyütmeyi planladığını, Avrupa'nın güvenliği için tehdit olmayı sürdürdüğünü söylemişti.