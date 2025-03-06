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Putin'den Macron'a cevap: Napolyon'un zamanlarına geri dönmek isteyenler var

Putin'den Macron'a cevap: Napolyon'un zamanlarına geri dönmek isteyenler var

21:516/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
AA
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Putin, ülkesine yönelik açıklamaları üzerine Macron'a Napolyon'un Moskova bozgununu hatırlatarak cevap verdi.
Putin, ülkesine yönelik açıklamaları üzerine Macron'a Napolyon'un Moskova bozgununu hatırlatarak cevap verdi.

Son dönemde Ukrayna üzerinden Avrupa ile Rusya arasında gerilim yine arttı. Özellikle Paris'ten Moskova yönetimine yönelik peş peşe sert sözler gelirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alan açıklamalarda bulundu. Macron'un Avrupa savunmasıyla ilgili çıkışlarına cevap şeklinde açıklamalarda bulunan Putin, Napolyon'un Moskova seferi bozgununu hatırlatarak, "Hala nasıl bittiğini unutarak Napolyon'un zamanlarına geri dönmek isteyen insanlar var." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, ülkesinin güvenlik koşullarında istikrarlı şekilde gelişmesini sağlayacak barışa ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "
Sonuna kadar gitmemiz, kimseye boyun eğmememiz lazım.
" dedi.
Putin, Rusya'daki "
Vatan Savunucuları Vakfı
" çalışanlarıyla düzenlediği toplantıda,
Ukrayna'daki savaş
a dair açıklamalarda bulundu.

"Kimseye boyun eğmememiz lazım"

Savaşta zafer elde etmeyi planladıklarını dile getiren Putin, "
Gerçekten zaferi bekliyoruz. Barış sağlandığında evlatlarımız huzur içinde yatacak. Ancak bizim sonuna kadar gitmemiz, kimseye boyun eğmememiz lazım.
" ifadelerini kullandı.
Putin, şöyle devam etti:

"Kendimize uygun, ülkemizin uzun vadede tarihsel perspektifinde barışı sağlayacak bir barış biçimini seçmeliyiz. (Ukrayna'da) Başkalarına ait olan hiçbir şeye ihtiyacımız yok ancak bize ait olanı da vermeyeceğiz. Ülkemizin barış ve güvenlik koşullarında istikrarlı şekilde gelişmesini sağlayacak bir seçeneğe ihtiyacımız var."

Macron'a Napolyon'un bozgunuyla gönderme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa savunmasıyla ilgili çıkışlarına cevap şeklinde açıklamalarda bulunan Putin, "
(Napolyon'un Moskova seferi bozgunu) Hala nasıl bittiğini unutarak Napolyon'un zamanlarına geri dönmek isteyen insanlar var. Aslında düşmanlarımızın, rakiplerimizin tüm hataları tam da genel olarak Rus insanının karakterini, Rus kültürünün temsilcilerini küçümsemekle başladı.
" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın 2030'a kadar ordusunu 40 milyar avrodan fazla harcamayla 3 bin tank ve 300 savaş uçağıyla daha da büyütmeyi planladığını, Avrupa'nın güvenliği için tehdit olmayı sürdürdüğünü söylemişti.​​​​​​​



#Vladimir Putin
#Napolyon
#Emmanuel Macron
#Ukrayna
#Savaş

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