Putin'den Patriot mesajı: Yok edileceğinden yüzde 100 eminim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki ihtilafta yer alan tüm taraflarla müzakere etmeye hazır olduğunu söyledi.
'HERKESLE MÜZAKERE ETMEYE HAZIRIZ'
Devlet televizyonuna konuşan Rus lider, "Doğru hareket ettiğimize, ulusal çıkarlarımızı savunduğumuza inanıyorum. Vatandaşlarımızı korumak dışında bir seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti;
"Kabul edilebilir çözümler konusunda herkesle müzakere etmeye hazırız, ancak bu onlara kalmış.Müzakere etmeyi reddeden biz değiliz, onlar."
'PATRİOT'LARI YOK EDECEĞİMİZE EMİNİM'
Putin, Batı'nın Rusya'yı parçalamayı hedeflediğini söyleyerek, ABD'nin Ukrayna'ya vereceği PATRİOT hava savunma sistemlerinin Ukrayna'da Rusya tarafından yok edileceğinden yüzde 100 emin olduğunu açıkladı.