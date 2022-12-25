Dünya Putinden Patriot mesajı Yok edileceğinden yüzde 100 eminim
AVRUPA

Putin'den Patriot mesajı: Yok edileceğinden yüzde 100 eminim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın Rusya’yı parçalamayı hedeflediğini söyleyerek, ABD’nin Ukrayna’ya vereceği Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna’da Rusya tarafından yok edileceğinden yüzde 100 emin olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Putinden Patriot mesajı: Yok edileceğinden yüzde 100 eminim
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki ihtilafta yer alan tüm taraflarla müzakere etmeye hazır olduğunu söyledi.

'HERKESLE MÜZAKERE ETMEYE HAZIRIZ'

Devlet televizyonuna konuşan Rus lider, "Doğru hareket ettiğimize, ulusal çıkarlarımızı savunduğumuza inanıyorum. Vatandaşlarımızı korumak dışında bir seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti;

"Kabul edilebilir çözümler konusunda herkesle müzakere etmeye hazırız, ancak bu onlara kalmış.Müzakere etmeyi reddeden biz değiliz, onlar."

'PATRİOT'LARI YOK EDECEĞİMİZE EMİNİM'

Putin, Batı'nın Rusya'yı parçalamayı hedeflediğini söyleyerek, ABD'nin Ukrayna'ya vereceği PATRİOT hava savunma sistemlerinin Ukrayna'da Rusya tarafından yok edileceğinden yüzde 100 emin olduğunu açıkladı.

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