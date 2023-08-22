Putin'den Tahıl Anlaşması açıklaması: Yükümlülükler gerçek anlamda yerine getirilirse geri dönmeye hazırız

Batılı ülkeler tarafından Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımların küresel ekonomiye verdiği zararlara değinen Putin, “Gayri meşru yaptırımların uygulanması ve egemen devletlerin varlıklarının hukuka aykırı olarak dondurulması, uluslararası ekonominin sarsılmaz sanılan serbest ticaret ve ekonomik normlarına ve kurallarına olumsuz etkiye sahiptir. Bunun direkt sonucu hammadde kıtlığı, artan işsizlik ve dünyanın diğer sorunlarının artması. Gıda, tarım ürünleri ve mahsul ücretleri hızla artıyor ve en başta bu yoksul ülkelere zarar veriyor. Bu koşullarda BRICS devletlerinin etkileşimi güçlendirmesi, ekonomik büyümeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaya yönelik ortak çalışmamıza somut sonuçlar getirilmesi önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın çekildiği Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na değinen Putin, “Rusya’nın dünya pazarlarına tahıl ve gübre ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin sözde anlaşmanın (tahıl anlaşması) hiçbir şartı uygulanmadı. Rusya’ya yönelik yükümlülükler tamamen göz ardı edildi. Üstelik Avrupa limanlarındaki gübrelerin serbest olan sevkiyatını bile engellediler. Ancak bu hiçbir yaptırımın uygulanmaması gerektiği insani bir eylemdi. Bu gerçekleri göz önünde bulundurarak, 18 Temmuz’dan bu yana bu sözde anlaşmayı yeniden uzatmayı reddettik ve Rus tarafına karşı yükümlülüklerin gerçek anlamda yerine getirilmesi durumunda Rusya, Tahıl Anlaşması’na geri dönmeye hazır.” dedi. Putin ayrıca, yoksul Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl sevkiyatı planları olduğunu ve bununla ilgili müzakerelerde sona gelindiğini belirterek, Rusya’nın gıda ve enerji kaynaklarının güvenilir ve kesintisiz tedariki için daha yakın işbirliğinden yana olduğunu ifade etti.