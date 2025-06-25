Putin’den WhatsApp ve Telegram talimatı: Devlet mesajlaşma uygulaması geliyor

Putin'in onayladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.





Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalarda yaşanan güvenlik açıkları nedeniyle ulusal düzeyde kullanılacak bir mesajlaşma uygulaması üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.





ZORUNLU HALE GETİRİLECEK

Rus basınında çıkan haberlerde, Çin'deki WeChat'e benzemesi beklenen uygulamanın, Rus şirketi VK'nin geliştirdiği Max uygulamasını baz alabileceği belirtiliyor.





Geliştirilecek ulusal mesajlaşma uygulamasının, Rusya'da satılacak yeni cep telefonlarında kurulu olması ve Rus kamu kuruluşlarındaki işlemler için zorunluluk haline getirilmesi bekleniyor.





İRAN VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI

İran devlet televizyonu salı günü öğleden sonra vatandaşlara, WhatsApp’ın kullanıcı bilgilerini ve konum verilerini İsrail ile paylaşmak üzere topladığı endişesiyle uygulamayı akıllı telefonlarından silmeleri çağrısında bulunmuştu.





Ayrıca, bölge sakinlerinin diğer "konum tabanlı uygulamaları" kullanmaktan da kaçındıkları anlaşılıyor. Televizyon haberinde gizlilikle ilgili iddiaları destekleyecek herhangi bir kanıt ise sunulmadı.





WhatsApp’ın sahibi Meta ise iddiaları reddederek hükümetlerle toplu veri paylaşımında bulunmadıklarını ve mesaj içeriklerinin uçtan uca şifrelemeyle korunduğunu söylemişti.





ABD TAMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN ÇALIŞANLARINA UYARI

Tüm bunlar yaşanırken ABD Temsilciler Meclisi tüm çalışanlarına, “mobil telefon, masaüstü veya web tarayıcı sürümleri dahil olmak üzere herhangi bir işyeri cihazına WhatsApp uygulamasını indiremez veya indirmişse de tutamaz” talimatını göndermişti.



