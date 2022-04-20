Putin'in 'kıtalararası' gözdağına Pentagon'dan yanıt: ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmuyor
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya'nın denediği kıtalararası balistik füzenin, ABD ve müttefikleri için tehdit oluşturmadığını ve bilgileri dahilinde fırlatıldığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, fırlatma sonrasında "Bu silah, saldırgan söylemlerin hararetiyle bizi tehdit etmeye çalışanları bir kez daha düşündürtecek." diye konuşmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Sarmat füzesinin Arhangelsk bölgesinden fırlatılarak, Kamçatka'da bulunan hedefi vurduğunu açıklamış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise "Bu silah, saldırgan söylemlerin hararetiyle bizi tehdit etmeye çalışanları bir kez daha düşündürtecek." ifadesini kullanmıştı.
PENTAGON'DAN AÇIKLAMA: TEHDİT OLUŞTURMUYOR
Pentagon, Rusya'nın Yeni START Anlaşması kapsamında kıtalararası balistik füze denemesi yapacağını ABD'ye bildirdiğini, bunun ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmadığını açıkladı.