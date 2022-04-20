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Dünya Putinin kıtalararası gözdağına Pentagondan yanıt ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmuyor
AMERİKA

Putin'in 'kıtalararası' gözdağına Pentagon'dan yanıt: ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmuyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya'nın denediği kıtalararası balistik füzenin, ABD ve müttefikleri için tehdit oluşturmadığını ve bilgileri dahilinde fırlatıldığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, fırlatma sonrasında "Bu silah, saldırgan söylemlerin hararetiyle bizi tehdit etmeye çalışanları bir kez daha düşündürtecek." diye konuşmuştu.

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Haber Merkezi AA
Putinin kıtalararası gözdağına Pentagondan yanıt: ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmuyor
Sarmat füzesi

Rusya Savunma Bakanlığı, Sarmat füzesinin Arhangelsk bölgesinden fırlatılarak, Kamçatka'da bulunan hedefi vurduğunu açıklamış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise "Bu silah, saldırgan söylemlerin hararetiyle bizi tehdit etmeye çalışanları bir kez daha düşündürtecek." ifadesini kullanmıştı.

Rusya kıtalararası balistik füzesini fırlattı: Bizi tehdit edenler bir kez daha düşünsün
DÜNYA
Rusya kıtalararası balistik füzesini fırlattı: Bizi tehdit edenler bir kez daha düşünsün

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA: TEHDİT OLUŞTURMUYOR

Pentagon, Rusya'nın Yeni START Anlaşması kapsamında kıtalararası balistik füze denemesi yapacağını ABD'ye bildirdiğini, bunun ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmadığını açıkladı.

Rusya'dan Batı'ya kıtalararası gözdağı: 11 bin ila 18 bin kilometrelik menzile sahip
OYNAT 00:25
Rusya'dan Batı'ya kıtalararası gözdağı: 11 bin ila 18 bin kilometrelik menzile sahip
Rusya Savunma Bakanlığı, Sarmat kıtalararası balistik füzenin ilk fırlatma denemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Sarmat'ın 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olduğu belirtiliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, fırlatma denemesine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bu silah, saldırgan söylemlerin hararetiyle bizi tehdit etmeye çalışanları bir kez daha düşündürtecek.' ifadesini kullandı.
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