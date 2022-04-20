Putin'in 'kıtalararası' gözdağına Pentagon'dan yanıt: ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmuyor ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya'nın denediği kıtalararası balistik füzenin, ABD ve müttefikleri için tehdit oluşturmadığını ve bilgileri dahilinde fırlatıldığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, fırlatma sonrasında "Bu silah, saldırgan söylemlerin hararetiyle bizi tehdit etmeye çalışanları bir kez daha düşündürtecek." diye konuşmuştu.

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