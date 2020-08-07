Radara yaptığı el hareketi pahalıya patladı: Cezası 75 kat artırıldı

Almanya'nın Oberfranken vilayetinde bir sürücü hız limiti 70 km/s olan bir yolda hız sınırını 11 km/s aşarak seyahat edince radara yakalandı. 26 yaşında sürücü normal şartlarda 11 km/s'lik hız aşımı için 20 euroluk bir ceza ödemesi gerekiyordu.

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Kameraya fena yakalandı

NTV'nin haberine göre; Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada sürücünün radar kamerasının kendisini görüntülediğini fark ederek el hareketi yaptığı ve bu sebeple cezasının 75 kat artırılarak 1500 euro'ya yükseldiği belirtildi.

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Öte yandan genç sürücüye ek olarak bir aylık trafiğe çıkma yasağı getirildi.

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