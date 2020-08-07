Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Radara yaptığı el hareketi pahalıya patladı Cezası 75 kat artırıldı
AVRUPA

Radara yaptığı el hareketi pahalıya patladı: Cezası 75 kat artırıldı

Almanya'da hız sınırını aşan bir sürücü radar kemarasına el hareketi yaptığı tespit edilince cezası 75 kat artırıldı. 25 euro'luk ceza 1500 euro'ya yükseltilirken, sürücü ay trafikten men edildi.

Haber Merkezi Diğer
Radar kamerasına el hareketi yapan genç sürücünün cezası 75 kat artırıldı.
Radar kamerasına el hareketi yapan genç sürücünün cezası 75 kat artırıldı.

Almanya'nın Oberfranken vilayetinde bir sürücü hız limiti 70 km/s olan bir yolda hız sınırını 11 km/s aşarak seyahat edince radara yakalandı. 26 yaşında sürücü normal şartlarda 11 km/s'lik hız aşımı için 20 euroluk bir ceza ödemesi gerekiyordu.

Türkiye genelinde üç gün radarla hız denetimi yapıldı: 45 bin sürücüye ceza kesildi
GÜNDEM
Türkiye genelinde üç gün radarla hız denetimi yapıldı: 45 bin sürücüye ceza kesildi

Kameraya fena yakalandı

NTV'nin haberine göre; Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada sürücünün radar kamerasının kendisini görüntülediğini fark ederek el hareketi yaptığı ve bu sebeple cezasının 75 kat artırılarak 1500 euro'ya yükseldiği belirtildi.

Uyanık sürücü polisten kaçamadı: Radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek kurmuş
GÜNDEM
Uyanık sürücü polisten kaçamadı: Radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek kurmuş
  • Öte yandan genç sürücüye ek olarak bir aylık trafiğe çıkma yasağı getirildi.

Ankara'da bir saatte 54 araca 46 bin 162 lira hız cezası
GÜNDEM
Ankara'da bir saatte 54 araca 46 bin 162 lira hız cezası

10 aylık ceza 4,5 milyar TL
EKONOMİ
10 aylık ceza 4,5 milyar TL
Abone Ol Google News
Bilim Kurulu üyesi uyarıyor

Bilim Kurulu üyesi uyarıyor

Şiddeti azalmadı ne kadar kötü olabileceğini görüyoruz...
Gurbetçiler dönüyor

Gurbetçiler dönüyor

​Kapıkule'de yurda giriş için PCR testi kuyruğu oluştu.
AK Parti Sözcüsü Çelikten ekonomi açıklaması: Her türlü kriz senaryolarını boşa çıkaracağız

Fiyat artırdılar

Fiyat artırdılar

Lazio, Vedat Muriqi'i almadan dönmek istemiyor.

​"Bugün itibarıyla 68 il, 5 ilçede 623 bin 766 vatandaş..."

Takım ismi verdi

Takım ismi verdi

Eski hocası, gitmesini istediği kulübü açıladı.

Baba dehşet saçtı

Baba dehşet saçtı

​Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlu ve gelinini öldürdü.
Gençleri kandırıyorlardı

Gençleri kandırıyorlardı

PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 kişi yakalandı.
Direniş dalgası yayıldı

Direniş dalgası yayıldı

​ABD ve PKK'ya karşı Türk bayrağı açtılar.
Bir daha asla

Bir daha asla

​İnsanlık tarihinin en karanlık günlerinden biri...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.