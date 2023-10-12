Refah Sınır Kapısı yeniden açıldı: Mısır'dan İsrail'e çağrı

Arşiv
Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Filistinlilerin temel hizmetlere ulaşamadığını kaydeden Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, krizin kontrol altına alınması için çatışmanın taraflarıyla ve uluslararası camiayla temas halinde olduklarını belirtti.
Şukri, Mısır'ın, Filistin halkına gerekli insani desteği sunmaya devam edeceğini ve bu amaçla Refah Sınır Kapısını açık tutmaya çalışacağını dile getirmişti.
İsrail, "tam abluka" emri vererek elektrik ve su hizmetlerini kestiği Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısının çevresini 10 Ekim'de vurmuştu.