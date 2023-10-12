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Dünya

Refah Sınır Kapısı yeniden açıldı: Mısır'dan İsrail'e çağrı

Mısır, Gazze'ye insani yardım için Refah Sınır Kapısını açtı. İşgalci İsrail'den Refah geçişini hedef almamasını istedi.

Lokman Özdemir
13:19 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Filistinlilerin temel hizmetlere ulaşamadığını kaydeden Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, krizin kontrol altına alınması için çatışmanın taraflarıyla ve uluslararası camiayla temas halinde olduklarını belirtti.

Şukri, Mısır'ın, Filistin halkına gerekli insani desteği sunmaya devam edeceğini ve bu amaçla Refah Sınır Kapısını açık tutmaya çalışacağını dile getirmişti.

İsrail, "tam abluka" emri vererek elektrik ve su hizmetlerini kestiği Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısının çevresini 10 Ekim'de vurmuştu.



#Refah Sınır Kapısı
#İsrail
#Mısır
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