Refah Sınır Kapısı yeniden açıldı: Mısır'dan İsrail'e çağrı

Gazze'de Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yaşayan Filistinli çocuklar ve kadınlar işgalci İsrail'in hava saldırılarından korunaklı alanlara kaçmaya çalıştı. Dünden bu yana işgalci İsrail tarafından mahalleye düzenlenen hava saldırılarında onlarca çocuk ve sivil hayatını kaybetti.