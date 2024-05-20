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Reisi'nin cenazesi Tebriz'e nakledildi: Halkın da katılacağı bir tören düzenlenecek

İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyette bulunanların cenazeleri kaza mahallinden alınarak Tebriz'e intikal ettirildi. İran Cumhurbaşkanı Reisi ve diğer yetkililer için yarın Tebriz'de halkın katılacağı bir tören düzenlenecek.

15:07 - 20/05/2024 Pazartesi
AA
İran'da helikopter kazasında ölenlerin cenazeleri Tebriz'e nakledildi
İran'da helikopter kazasında ölenlerin cenazeleri Tebriz'e nakledildi

İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyette bulunanların cenazeleri kaza mahallinden alınarak Tebriz'e intikal ettirildi.

İran devlet televizyonunda yayınlanan haberde, cenazelerin intikali ve Tebriz'de düzenlenecek tören hakkında bilgi verildi.

Tebriz'deki Rahmet Vadisi Mezarlığı yerleşkesine intikali yapılan cenazelerin, yarın yerel saatle 09.00'da halkın katılacağı törenle Tebriz Şehitler Meydanı'ndan Meşhed'e götürülmek üzere Tebriz Uluslararası Havalimanı'na götürüleceği kaydedildi. Meşhed'deki programa ilişkin ise henüz bilgi verilmedi.

Helikopter kazası

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi.


İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları, İran makamlarıyla paylaşıldı. Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.



#İran
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#Tebriz
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