Rekabet Kurulu’ndan Elon Musk'a para cezası

Elon Musk
Rekabet Kurulu, SpaceX ve Twitter’ın sahibi Elon Musk tarafından Twitter’ın tek kontrolünün devralınmasına yönelik işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesi uyarınca resen incelenmesini sonuca bağladı.
Buna göre, Kurul işlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna karar verdi.
Kurul, işlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine de karar verdi.