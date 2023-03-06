Rekabet Kurulu’ndan Elon Musk'a para cezası

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Tesla ve Twitter CEO'su Elon Musk, yaklaşık iki aylık bir aradan sonra dünyanın en zengin insanı unvanını geri kazandı. Tesla hisseslerindeki bir ralli, Musk'ı iki aydan uzun süredir bulunduğu ikinci sıradan birinci sıraya yükseltti.