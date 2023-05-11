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Dünya

Resmen talepte bulundular: Irak'tan Türkiye'ye petrol çağrısı

Irak, petrol ihracatının yeniden başlatılması için Türkiye’den talepte bulundu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak hükümeti ve IKBY arasında imzalanan anlaşmanın ardından bölge petrolünün Türkiye üzerinden yeniden ihracatının başlatılması için tüm prosedürlerin tamamlandığı aktarıldı.

19:40 . 11/05/2023 Perşembe
IHA
Irak Devlet Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO), petrol ihracatının yeniden başlatılması için Türkiye’den talepte bulundu.

Irak Devlet Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO), petrol ihracatının yeniden başlatılması için Türkiye’den talepte bulundu.

Irak Devlet Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO), bölge petrolünün ihracatının yeniden başlatılması için Türkiye’den talepte bulundu. Irak, petrol ihracatının yeniden başlatılması için Türkiye’den talepte bulundu. Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak hükümeti ve IKBY arasında imzalanan anlaşmanın ardından bölge petrolünün Türkiye üzerinden yeniden ihracatının başlatılması için tüm prosedürlerin tamamlandığı aktarıldı. Irak Devlet Petrol Pazarlama Şirketi’nin (SOMO) dün Kerkük - Ceyhan boru hattı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlatılması için Türkiye’den talepte bulunduğunu belirten açıklamada “Petrol ihracatının başlatılması için IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Irak Petrol Bakanlığı’nın Türkiye’den cevap bekliyorlar” denildi. Irak’ın 25 Mart’ta Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde açtığı davayı kazanmasının ardından, IKBY’den Türkiye’ye gelen günlük 450 bin varillik petrol ihracatı durdurulmuştu.



#Petrol
#İhracat
#IKBY
#Irak
#Türkiye
17 dakika önce
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