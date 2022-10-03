Dünya Resmi bildirimde bulundu Polonya Almanyadan savaş tazminatı istiyor
AVRUPA

Resmi bildirimde bulundu: Polonya Almanya'dan savaş tazminatı istiyor

İkinci Dünya Savaşı'ndaki kayıpları nedeniyle Almanya'dan 1,3 trilyon avro tazminat isteyen Polonya'nın resmi bildirimde bulunduğu bildirildi. AA'da yer alan habere göre, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, yaptığı açıklamada, Alman hükümetine teslim edilmek üzere tazminat istenen diplomatik bir bildirim yayımlandığını belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Resmi bildirimde bulundu: Polonya Almanyadan savaş tazminatı istiyor
Arşiv

İkinci Dünya Savaşı'ndaki kayıpları nedeniyle Almanya'dan 1,3 trilyon avro tazminat isteyen Polonya'nın resmi bildirimde bulunduğu bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, yaptığı açıklamada, Alman hükümetine teslim edilmek üzere tazminat istenen diplomatik bir bildirim yayımlandığını belirtti.

Tazminat kararının resmiyete dökülmesini sağlayan resmi bildirim, Rau'nun Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşmesinden günler öncesinde geldi.

Bakan Rau'nun konuya ilişkin meseleleri, görüşme sırasında Baerbock'a ileteceği aktarıldı.

POLONYA RAPOR YAYIMLAMIŞTI

Polonya, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın ülkeye verdiği zararı 1,3 trilyon avro olarak hesap eden rapor yayımlamıştı.

İktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisinin lideri Jaroslaw Kaczynski, İkinci Dünya Savaşı tazminatları konusunun Berlin'de gündeme getirilmesine karar verildiğini söylemişti.

Kaczynski, "Bu, Alman devletinin, 1939-1945 döneminde Polonya'ya yaptığı her şey için belki de uzun ve zorlu bir süreçle tazminat ödemesini sağlamakla ilgili." ifadesini kullanmıştı.

Polonya'dan Almanya'ya tazminat talebi
DÜNYA
Polonya'dan Almanya'ya tazminat talebi

Avrupa'da kazan kaynıyor: Polonya Başbakanı'ndan Ukrayna konusunda Almanya'ya sert eleştiri
DÜNYA
Avrupa'da kazan kaynıyor: Polonya Başbakanı'ndan Ukrayna konusunda Almanya'ya sert eleştiri
Kurada ismi çıkacaklar dikkat

Kurada ismi çıkacaklar dikkat

​Sosyal konutta sözleşme detayı belli oldu: Bakan Kurum tarih verdi.
359 kişinin izlediği Süper Lig maçı

359 kişinin izlediği Süper Lig maçı

Haftanın kapanış maçında açıklanan sayı şaşkına çevirdi.
BMden dünyaya faiz uyarısı: Yükselterek kumar oynuyorsunuz

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: ​Gözler Meclis'e çevrildi.

​Guterres: En zengin 20 ülke bu konuda yeterince çabalamıyor.

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Diyarbakır annelerini de rapora almalılar.

​Bakan Soylu: Dilşah Ercan teröristtir bu saldırı ile ilişkilidir.

'Üzerine yatarak korudum'

'Üzerine yatarak korudum'

​İki köpeğin saldırdığı anne-kız ölümden döndü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.