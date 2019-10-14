Dünya Resulayndaki teröristlerin TSKnın kontrolü sağlamasının ardından kaçtıkları görüntüler ortaya çıktı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Resulayn'daki teröristlerin TSK'nın kontrolü sağlamasının ardından kaçtıkları görüntüler ortaya çıktı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'ın kontrolünü sağlayan TSK ile SMO'nun birlikleri şehir merkezine girince YPG/PKK'lı teröristlerin Resulayn'daki mevzilerini terk ederek kaçtıkları görüntüler ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Resulayn'daki teröristlerin kaçma anları
Resulayn'daki teröristlerin kaçma anları

Suriye'de Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn'da, teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi. Yerel kaynaklardan elde edilen görüntüde otomatik silahların yanı sıra birinde omuzdan atılan ısı güdümlü hava savunma füzesi de bulunan 4 teröristin kaçış anı yer alıyor.

DHA
Resulayn'daki teröristlerin kaçma anı.

TSK GİRDİ TERÖRİSTLER KAÇTI

  • Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve Suriye Milli Ordusu askerlerinin de katıldığı Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, planlandığı gibi devam ediyor. Hava Kuvvetleri ile karadan topçu birliklerinin PKK/PYD-YPG’li teröristlerin mevzilerini bomba yağdırması ile başlayan harekatta daha sonra zırhlı birlikler Tel Abyad ile Resulayn'a ilerlemeye başladı.

Donald Trump: Türkiye ve YPG/PKK, kaçmalarına izin vermemeli
DÜNYA
Donald Trump: Türkiye ve YPG/PKK, kaçmalarına izin vermemeli

DHA
Resulayn'daki teröristlerin kaçma anı.

ISI GÜDÜMLÜ FÜZE SİSTEMİ İLE KAÇTILAR

Yaşanan çatışmaların ardından birlikler Resualyn'a girdi. TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn'da, teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi. Yerel kaynaklardan elde edilen görüntülerde silahlı bir teröristin diğer teröristleri çağırması görülüyor. Kısa süre görüntüye giren ve birinin omuzunda, omuzdan atılan ısı güdümlü füze sistemi bulunan 3 terörist daha beliriyor. 4 terörist evlerin arasından kaçarak gözden kayboluyor.

DHA
Resulayn'daki teröristlerin kaçma anı.

DHA
Resulayn'daki teröristlerin kaçma anı.

DHA
Resulayn'daki teröristlerin kaçma anı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper: Türkiye’ye karşı bir savaş başlatamayız
DÜNYA
ABD Savunma Bakanı Mark Esper: Türkiye’ye karşı bir savaş başlatamayız

DEAŞ’a nefes aldırmadık
DÜNYA
DEAŞ’a nefes aldırmadık

SMO temizlik masası
DÜNYA
SMO temizlik masası

Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır
DÜNYA
Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır

Tel Abyad’dayız
DÜNYA
Tel Abyad’dayız

KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Türkiye'nin yanında durmayacağız da ne yapacağız?
DÜNYA
KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Türkiye'nin yanında durmayacağız da ne yapacağız?
Topunuz bir Türkiye edemez

Topunuz bir Türkiye edemez

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan Arap Birliği'ne çok sert mesajlar verdi.
Tel Abyad’dayız

Tel Abyad’dayız

5 günde 2 ilçe PKK'lı teröristlerin elinden kurtarıldı.
TeröristlerResulayndan kaçtı

Teröristler
Resulayn'dan kaçtı

TSK ile SMO girince arkalarına bile bakmadan kaçtıkları anlar ortaya çıktı.
Teröre<br>karşı tek yürek

Teröre
karşı tek yürek

Bölgedeki vatandaşlar ev ve iş yerlerini Türk bayraklarıyla donattı.
750 bin Kürt YPG’den kaçtı

750 bin Kürt YPG’den kaçtı

​Suriye'de yaşayan Kürtler YPG zulmünden kaçıyor.
SMO temizlik masası

SMO temizlik masası

​Özel Birlik Komutanlarından Hüseyin el-Hüseyin, Yeni Şafak'a konuştu.

Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.

Tarih bu anneleri saygıyla yazacak

Tarih bu anneleri saygıyla yazacak

​HDP binası önündeki evlat nöbetinde 41 gün geride kaldı.

Demir<br>İpek Yolu faaliyette

Demir
İpek Yolu faaliyette

​İlk tren 5 Kasım'da Marmaray'dan geçecek.
TOBB'dan Barış Pınarı mektubu

TOBB'dan Barış Pınarı mektubu

Hisarcıklıoğlu, ​190 ülke ve 7 iş örgütüne harekatı anlatan bir mektup kaleme aldı.
Avrupa'nın<br>göçmen korkusu

Avrupa'nın
göçmen korkusu

Sığınmacılar konusunda ​çözümde tek adres Türkiye olacak.
Oto üretiminde milyonu geçtik

Oto üretiminde milyonu geçtik

Türkiye'de otomotiv sektöründe yapılan 9 aylık üretimin rakamları açıklandı.
Adım adım Münbiç'e

Adım adım Münbiç'e

​Suriye Milli Ordusu: Hazırlıkları tamamladık teyakkuzdayız.
Ayn El Arab'ı boşalttılar

Ayn El Arab'ı boşalttılar

'Ayn El Arab'daki ABD'ye ait gözetleme noktası boşaltıldı.'

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.