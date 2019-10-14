Resulayn'daki teröristlerin TSK'nın kontrolü sağlamasının ardından kaçtıkları görüntüler ortaya çıktı

Suriye'de Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn'da, teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi. Yerel kaynaklardan elde edilen görüntüde otomatik silahların yanı sıra birinde omuzdan atılan ısı güdümlü hava savunma füzesi de bulunan 4 teröristin kaçış anı yer alıyor.

DHA Resulayn'daki teröristlerin kaçma anı.

TSK GİRDİ TERÖRİSTLER KAÇTI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve Suriye Milli Ordusu askerlerinin de katıldığı Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, planlandığı gibi devam ediyor. Hava Kuvvetleri ile karadan topçu birliklerinin PKK/PYD-YPG’li teröristlerin mevzilerini bomba yağdırması ile başlayan harekatta daha sonra zırhlı birlikler Tel Abyad ile Resulayn'a ilerlemeye başladı.

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DHA Resulayn'daki teröristlerin kaçma anı.

ISI GÜDÜMLÜ FÜZE SİSTEMİ İLE KAÇTILAR

Yaşanan çatışmaların ardından birlikler Resualyn'a girdi. TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn'da, teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi. Yerel kaynaklardan elde edilen görüntülerde silahlı bir teröristin diğer teröristleri çağırması görülüyor. Kısa süre görüntüye giren ve birinin omuzunda, omuzdan atılan ısı güdümlü füze sistemi bulunan 3 terörist daha beliriyor. 4 terörist evlerin arasından kaçarak gözden kayboluyor.

DHA Resulayn'daki teröristlerin kaçma anı.

DHA Resulayn'daki teröristlerin kaçma anı.

DHA Resulayn'daki teröristlerin kaçma anı.

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