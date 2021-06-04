Reuters Erdoğan'ın PKK'ya operasyon açıklamasını 'Türkiye mülteci kampını hedef alacak' başlığıyla duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında, terör örgütü PKK’nın Irak’taki önemli merkezlerinden biri olan Mahmur Kampı ile ilgili “Biz Mahmur meselesini de en az Kandil kadar önemsiyoruz. Çünkü Mahmur, Kandil’in adeta kuluçka yuvasıdır. BM temizlemediği takdirde bir BM üyesi olarak biz temizleriz” demişti.

Bu sözler, dış basında geniş yer buldu. Dünya medyası, Türkiye'nin operasyonlarını daha da genişletmeyi düşündüğünü belirterek, “Türkiye geniş çaplı operasyona hazırlanıyor” yorumunda bulundu.

Reuters Cumhurbaşkanının sözlerini çarpıttı

İngiliz haber ajansı Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadelerini çarpıtarak servis etti. Reuters, haberinde “Erdoğan, Türkiye'nin Irak'ın derinliklerindeki mülteci kampını hedef alabileceğini söyledi” başlığını kullandı.

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Hizmet verdiği tüm medya kuruluşları da Reuters’in servis ettiği başlıkla haberi kullandı.