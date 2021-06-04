Dünya Reuters Erdoğanın PKKya operasyon açıklamasını Türkiye mülteci kampını hedef alacak başlığıyla duyurdu
AVRUPA

Reuters Erdoğan'ın PKK'ya operasyon açıklamasını 'Türkiye mülteci kampını hedef alacak' başlığıyla duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın terör örgütü PKK’nın varlığına dikkat çekerek “Mahmur Kandil'in kuluçka yuvasıdır. BM temizlemezse biz temizleriz” sözlerini, İngiliz haber ajansı Reuters, "Erdoğan, Türkiye'nin Irak'ın derinliklerindeki mülteci kampını hedef alabileceğini söyledi" olarak servis etti. Hizmet verdiği tüm medya kuruluşları da Reuters’in servis ettiği başlıkla haberi kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Reuters Erdoğanın PKKya operasyon açıklamasını Türkiye mülteci kampını hedef alacak başlığıyla duyurdu
Reuters

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında, terör örgütü PKK’nın Irak’taki önemli merkezlerinden biri olan Mahmur Kampı ile ilgili “Biz Mahmur meselesini de en az Kandil kadar önemsiyoruz. Çünkü Mahmur, Kandil’in adeta kuluçka yuvasıdır. BM temizlemediği takdirde bir BM üyesi olarak biz temizleriz” demişti.

Bu sözler, dış basında geniş yer buldu. Dünya medyası, Türkiye'nin operasyonlarını daha da genişletmeyi düşündüğünü belirterek, “Türkiye geniş çaplı operasyona hazırlanıyor” yorumunda bulundu.

Reuters Cumhurbaşkanının sözlerini çarpıttı

İngiliz haber ajansı Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadelerini çarpıtarak servis etti. Reuters, haberinde “Erdoğan, Türkiye'nin Irak'ın derinliklerindeki mülteci kampını hedef alabileceğini söyledi” başlığını kullandı.

Hizmet verdiği tüm medya kuruluşları da Reuters’in servis ettiği başlıkla haberi kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mahmur Kampı açıklaması dış basında: Türkiye geniş çaplı operasyona hazırlanıyor
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mahmur Kampı açıklaması dış basında: Türkiye geniş çaplı operasyona hazırlanıyor
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