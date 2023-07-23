|
Dünya

Rodos'ta orman yangınıyla mücadele: Yerleşim birimlerine ulaştı halk kaçıyor

Rodos Adası’nda 5 gündür süren orman yangınlarının yerleşim birimlerine ulaştığı aktarıldı. İtfaiye ekiplerinin 'Yunanistan'daki aktif yangınlardan en tehlikelisi' olarak adlandırılan yangınla mücadelesi devam ediyor.

09:20 . 23/07/2023 Pazar
AA
Yangın yerleşim birimlerini tehdit ediyor.

Yangın yerleşim birimlerini tehdit ediyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstüne çıkmasıyla birlikte Akdeniz kıyılarında orman yangınları artış gösterdi. Alevlere teslim olan ülkelerden biri de Yunanistan. Rodos Adası'nda 5 gündür devam eden orman yangınını söndürmek için adeta zamanla yarışılıyor.

Yangın yerleşim birimlerine ulaştı

Yunan basınındaki haberlerde, yangının etkisini artırmaya başlaması üzerine bazı otel, köy ve plajların boşaltıldığı belirtildi. Yangından zarar gören 12 otelden yaklaşık 10 bin turistin tahliye edildiğine dikkat çekilen haberlerde, Yunan ordusu ve Sahil Güvenliğe ait 3 tekneyle de çok sayıda kişinin 2 plajdan güvenli bir yere götürüldüğü ifade edildi. Sahil Güvenliğe ait 5 botun da bölgede hazır bekletildiği bilgisi paylaşıldı.

Adadan kaçış

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde ise felaketin büyüklüğü tüm ayrıntılarıyla göze çarpıyor. Kocaman bir alev topuna dönen ada sakinleri ve tatilcilerin kurtarabildikleri eşyalarla adadan ayrıldıkları anlar kameralara yansıdı.

"Aktif yangınlardan en tehlikelisi"

Bir yolcu gemisinin ise otellerden ayrılanları misafir edebileceğini açıkladığı belirtildi. Rodos'taki yangının, "Yunanistan genelinde aktif yangınlardan en tehlikelisi" olduğuna işaret eden yetkililer, söndürme çalışmalarına 200'den fazla itfaiyeci, 40 araç, 3 uçak ve 5 helikopterin katıldığını söyledi.



#Yunanistan
#Rodos Adası
#yangın
1 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aşure günü ne zaman, ayın kaçında?