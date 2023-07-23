Rodos'ta orman yangınıyla mücadele: Yerleşim birimlerine ulaştı halk kaçıyor

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstüne çıkmasıyla birlikte Akdeniz kıyılarında orman yangınları artış gösterdi. Alevlere teslim olan ülkelerden biri de Yunanistan. Rodos Adası'nda 5 gündür devam eden orman yangınını söndürmek için adeta zamanla yarışılıyor.

Yangın yerleşim birimlerine ulaştı

Yunan basınındaki haberlerde, yangının etkisini artırmaya başlaması üzerine bazı otel, köy ve plajların boşaltıldığı belirtildi. Yangından zarar gören 12 otelden yaklaşık 10 bin turistin tahliye edildiğine dikkat çekilen haberlerde, Yunan ordusu ve Sahil Güvenliğe ait 3 tekneyle de çok sayıda kişinin 2 plajdan güvenli bir yere götürüldüğü ifade edildi. Sahil Güvenliğe ait 5 botun da bölgede hazır bekletildiği bilgisi paylaşıldı.

Adadan kaçış

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde ise felaketin büyüklüğü tüm ayrıntılarıyla göze çarpıyor. Kocaman bir alev topuna dönen ada sakinleri ve tatilcilerin kurtarabildikleri eşyalarla adadan ayrıldıkları anlar kameralara yansıdı.

"Aktif yangınlardan en tehlikelisi"

Bir yolcu gemisinin ise otellerden ayrılanları misafir edebileceğini açıkladığı belirtildi. Rodos'taki yangının, "Yunanistan genelinde aktif yangınlardan en tehlikelisi" olduğuna işaret eden yetkililer, söndürme çalışmalarına 200'den fazla itfaiyeci, 40 araç, 3 uçak ve 5 helikopterin katıldığını söyledi.







