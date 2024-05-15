Rosatom'dan ABD'ye uranyum tepkisi: Ayrımcı ve pazara aykırı bir karar

Açıklamada, "Rosatom olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde kabul edilen ve Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum ithalatını yasaklayan yasanın ayrımcı ve pazara aykırı olduğu kanaatini taşıyoruz. Açıktır ki bu tür siyasi kararlar, nükleer yakıt döngüsü mal ve hizmetlerinin küresel pazarının sürdürülebilir işleyişi açısından yıkıcıdır." ifadelerine yer verildi.
"Tahminlere göre, Rusya Federasyonu'nun enerji dengesinde nükleer üretimin payının 2045'e kadar mevcut yüzde 20'den yüzde 25'e çıkması beklenmektedir. Dolayısıyla Rosatom bugün nükleer teknolojiler alanında dünya lideri konumunu sağlam bir şekilde korumaktadır ve uzun vadeli işbirliğine ilgi duyan yabancı ortaklarla ilişkilerini geliştirmeye devam edecektir."