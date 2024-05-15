Rosatom'dan ABD'ye uranyum tepkisi: Ayrımcı ve pazara aykırı bir karar

"İşletmelerin faaliyetleri de tüm nükleer yakıt döngüsü boyunca dengelidir. Rosatom tarafından benimsenen küresel teknolojik liderlik stratejisi, pragmatik ve dengeli bir yaklaşım çerçevesinde nükleer enerjiyi geliştirmek isteyen yabancı ülkelerle işbirliğinin güçlendirilmesinde önemli sonuçlar sağlamaktadır."