Dünya Ruhani ABD bu ağır şartlarda İrana karşı yaptırımları şiddetlendiriyor
ORTADOĞU KORONAVİRÜS

Ruhani: ABD bu ağır şartlarda İran'a karşı yaptırımları şiddetlendiriyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'yi yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hızla yayıldığı "bu ağır şartlarda" Tahran'a karşı yaptırımları şiddetlendirmekle suçladı. Ruhani "Bu durum, insani ilkelere ve Birleşmiş Milletler (BM) yasalarına aykırıdır. Dünya ülkeleri, ABD'nin insanlığa karşı olan bu adımlarını kınamalı ve bu ülkeyi insan temelli BM yasalarına dönmeye davet etmelidir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
İran Cumhurbaşkanı Ruhani ABD'ye tepki gösterdi.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani ABD'ye tepki gösterdi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ruhani ile Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, koronavirüsle mücadele ve ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarını ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ruhani, tüm dünyayı ilgilendiren bir mesele halini alan koronavirüsle mücadele konusunda bütün ülkeler ile halklarının yan yana durması gerektiğini belirterek, "İnsanların hayatlarının korunması ve bu hastalığa karşı koymak için dünyada herkesin katılacağı ortak adımlar atılmasına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

ABD'nin ülkesine ilaç ve insani yardım gönderilmesini engellediğini, temel ihtiyaçların karşılanması için yapılması gereken bankacılık faaliyetlerine de izin vermediğini savunan Ruhani, şunları kaydetti:

  • "ABD, koronavirüsün yayıldığı bu ağır şartlarda İran'a karşı yaptırımları şiddetlendiriyor. Bu durum, insani ilkelere ve Birleşmiş Milletler (BM) yasalarına aykırıdır. Dünya ülkeleri, ABD'nin insanlığa karşı olan bu adımlarını kınamalı ve bu ülkeyi insan temelli BM yasalarına dönmeye davet etmelidir."

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Ruhani ayrıca İran ile Tunus arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin gelişmesi için kendilerinin hiçbir kısıtlamasının olmadığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı, "Tunus, uluslararası kamuoyunun insanlık dışı ve zalimce yaptırımlara karşı durmasını sağlama konusunda adım atmakla yükümlüdür." görüşlerini paylaştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de tüm ülkelerin koronavirüs salgınıyla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, ABD yaptırımlarını eleştirdi.

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