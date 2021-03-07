Rum basınından öz eleştiri: Türkiye ile anlaşmadıkça doğalgaz satamayız

Güney Kıbrıs basınından Cyprus Mail gazetesinde, Rum kesiminin Türkiye ile 'Münhasır Ekonomik Bölge' konusunda anlaşmaya varmadan doğalgaz satmasının mümkün olmadığı yazıldı.

"Anastasiadis'in enerjide konusundaki yanılgıları bize pahalıya mal oluyor" başlıklı yazıda, GKRY liderinin Doğu Akdeniz’de uyguladığı dış politikalar eleştirildi.

2017'de gerçekleştirilen ve sonuca bağlanmayan Crans-Montana görüşmelerinden sonra Anastasiadis'in seçimlere odaklandığı ve enerji planlarına müdahil olmaması için Türkiye'ye karşı diğer komşu ülkelerle ittifak yaptığı belirtildi.

DÜNYA Yunan basını Mısır'ın "Türkiye ile anlaşmaya açık kapı bıraktığını" yazdı

"TÜRKİYE'SİZ DOĞU AKDENİZ POLİTİKASI KORKUNÇ BİÇİMDE YANLIŞ"

Rum liderin, GKRY'nin Doğu Akdeniz'de enerji alanında Türkiye’yi “dışlayarak” yaptığı planın “korkunç biçimde yanlış” olduğu ve nihayetinde, Türkiye’nin, bölgede hem keşif çalışmalarını yürüttüğü hem de Anastasiadis’in çok güvendiği üçlü ittifakı anlamsız kıldığı vurgulandı.

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TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ ELE ALINDI

Yunanistan, İsrail ve Mısır'ın yaptıkları enerji planında Kıbrıs Rum kesimini dışladıkları belirtilen makalede, GKRY’nin Türkiye ile anlaşmaya varmadan doğalgaz satmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Türkiye'nin, deniz yetki alanlarına ilişkin Mısır ile anlaşma imzalayabileceğine ilişkin açıklamasına da atıf yapılan yazıda, böyle bir anlaşmanın gerçekleşmesi halinde bunun GKRY'ye nasıl yansıyacağı da sorgulandı.