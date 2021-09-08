Dünya Rum Eğitim Bakanlığından öğretmenlere skandal talimat Atatürkün olduğu sayfaları yırtın
AVRUPA

Rum Eğitim Bakanlığından öğretmenlere skandal talimat: Atatürk'ün olduğu sayfaları yırtın

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Eğitim Bakanlığı, orta eğitim öğretmenlerine, "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabın öğrencilere dağıtmadan önce Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfasını yırtma talimatı verdi.

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Rum Eğitim Bakanlığından öğretmenlere skandal talimat: Atatürkün olduğu sayfaları yırtın
Rum Eğitim Bakanlığı, okullarda dağıtılan bir kitapta Atatürk'ün bulunduğu sayfayı yırtın talimatı verdi.

Sigmalive'de yer alan habere göre, öğretmenlere "acil" vurgusuyla elektronik ortamda gönderilen genelgede, yırtılması talimatı verilen sayfada, "Türkiye'nin en büyük kahramanı" başlığı altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sanat dünyasının kahramanları olarak da Frida Kahlo ile Diego Rivera işleniyor.

  • Öğretmenler, sosyal medya grupları üzerinden yırtılması talimatı verilen sayfanın Atatürk ile ilgili olduğu bilgisini paylaşırken, Rum Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (OELMEK) Başkanı Kostas Hacisavvas, Rum Eğitim Bakanı'ndan izahat istedi.

Karar önümüzdeki günlerde gündeme getirilecek

Hacisavvas, "Önümüzdeki günlerde Eğitim Bakanlığında yapacağımız görüşmede, ilgili kararı gündeme getiren sebepler hakkında izahat isteyeceğiz. Görüşmemiz, eğitimle ilgili başka ciddi konuları ele almak maksadıyla gerçekleşecek. Meslektaşlarıma, genelgeyle ilgili soruları ileteceğime dair söz verdim." ifadesini kullandı.

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