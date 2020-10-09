Rum lider Anastasiadis, ailesiyle birlikte tatil karşılığında 42 kişiye vatandaşlık dağıtmış

Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis'in vatandaşlıklarla yaptığı araştırmaya yönelik açıklamasını manşetlerine taşıyan Rum medyası, 'Haremleriyle birlikte vatandaş oldular' başlığını kullandı. Mihailidis açıklamasında Bakanlar Kurulu'nun yatırımcıya vatandaşlık verebileceğini ama yatırımcıların ailelerine verilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Rum yönetiminin Limasol’daki resort kumarhanenin işletmecisi şirketle bağlantılı 18 kişiye de hızlı bir prosedürle vatandaşlık verdiğini yazan Rum medyası, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği tarafından ağır bir cezaya çarptırılabileceğine dikkat çekti.

FOTOĞRAF 14 Kapalı Maraş'ın, kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünü halk dolaşmaya başladı. Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlardan ilk etapta 200'e aşkını Maraş'a giriş yaptı. Girişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi uyarısı yapıldı. Çok sayıda gazeteci de Kapalı Maraş'taki gelişmeleri takip ediyor. KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü saat 12 sularında halkın kullanımına açıldı. BiP'te paylaş

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6 MİLYAR 600 MİLYON EURO'LUK GELİR

Rum yönetiminin, 2013'ten bugüne kadar toplam 6 milyar 600 milyon euro karşılığında vatandaşlık verdiği kaydedildi.

Bu rakamın Güney Kıbrıs Rum Kesiminin Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası’nın yüzde 1,2’sine tekabül ettiği bildirildi. Vatandaşlık bekleyenlerin sayısının ise şu an 700 kişi olduğu belirtildi. Kıbrıs Rum Kesimi’nde vatandaşlık almak için 2,5 milyon euroluk yatırım yapma şartı bulunuyor.

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