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Dünya Rum lider Anastasiadis, ailesiyle birlikte tatil karşılığında 42 kişiye vatandaşlık dağıtmış
AVRUPA

Rum lider Anastasiadis, ailesiyle birlikte tatil karşılığında 42 kişiye vatandaşlık dağıtmış

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis’in, Doğu Afrika'da bulunan Seyşeller’e tatile gitmek için kullandığı özel jetin sahibi Suudi Abdurrahman Mahfuz'a, annesine babasına, eşlerine, eşlerinin anne ve babalarına ve çocuklarına olmak üzere toplam 42 kişiye vatandaşlık verdiği ortaya çıktı. Rum kesiminin suç ve yolsuzlukla bağlantılı onlarca yabancıya vatandaşlık sattığı da belirtilmişti.

Haber Merkezi DHA
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis.

Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis'in vatandaşlıklarla yaptığı araştırmaya yönelik açıklamasını manşetlerine taşıyan Rum medyası, 'Haremleriyle birlikte vatandaş oldular' başlığını kullandı. Mihailidis açıklamasında Bakanlar Kurulu'nun yatırımcıya vatandaşlık verebileceğini ama yatırımcıların ailelerine verilmesinin doğru olmadığını söyledi.

  • Rum yönetiminin Limasol’daki resort kumarhanenin işletmecisi şirketle bağlantılı 18 kişiye de hızlı bir prosedürle vatandaşlık verdiğini yazan Rum medyası, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği tarafından ağır bir cezaya çarptırılabileceğine dikkat çekti.

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KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
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KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
Title
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
Title
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
Title
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
Title
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
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KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
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6 MİLYAR 600 MİLYON EURO'LUK GELİR

Rum yönetiminin, 2013'ten bugüne kadar toplam 6 milyar 600 milyon euro karşılığında vatandaşlık verdiği kaydedildi.

  • Bu rakamın Güney Kıbrıs Rum Kesiminin Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası’nın yüzde 1,2’sine tekabül ettiği bildirildi. Vatandaşlık bekleyenlerin sayısının ise şu an 700 kişi olduğu belirtildi. Kıbrıs Rum Kesimi’nde vatandaşlık almak için 2,5 milyon euroluk yatırım yapma şartı bulunuyor.

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