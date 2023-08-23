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Dünya

Rum lider haddini aştı: Skandal Türkiye açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne yol yapma girişimi, BM barış gücü görevlileri tarafından engellendi. Engelleme esnasında Kıbrıs Türk tarafı ile BM yetkilileri arasında gerginlik yaşandı. Yaşananlara Türkiye'nin tepkisi sert olurken Rum tarafı Türkiye'yi hedef alarak provokasyona devam etti.

11:10 . 23/08/2023 Çarşamba
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis.

KKTC yönetiminin Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne kolay ulaşım sağlamak üzere başlattığı Pile-Yiğitler Yolu Projesi nedeniyle bölgede tansiyon yükseldi.


Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) askerleri, bölgede emniyeti sağlamak amacıyla bulunan KKTC polisine ve yol inşaat ekibine fiziksel müdahalede bulundu.

Yaşananlara ve sonrasında gelen açıklamalara Türkiye'nin tepkisi sert olurken Rum tarafı provokasyonlarına bir yenisini daha ekledi.


Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Türkiye'yi hedef aldı ve skandal açıklamalara imza attı.


Pile'de yaşananları 'Türk provokasyonu' olarak nitelendiren Rum lider açıklamasında şu skandal ifadelere yer verdi;


'Uluslararası toplum bu sorunun cevabını net bir şekilde verdi. Erdoğan, işgalci rejim ve benim daha fazla bir şey söylememe gerek yok.'


Lefkoşa'da düzenlenen Kıbrıs Diaspora Konferansı'na katılan Rum lider 'Uluslararası toplumun eşi benzeri görülmemiş bir tepki vermesi önemli; onların bizim rolümüzü, yapıcı rolümüzü, meseleyi nasıl ele aldığımızı ve işgalci rejim tarafından hangi eylemlerin gerçekleştirildiğini anladıklarına inanıyorum' dedi.

Rum lider bölgede herhangi bir önlemin alınıp alınmadığının sorulması üzerine ise şu yanıtı verdi;


'Elbette aynı zamanda ister ölü bölgeyle ilgili olsun, ister işgal altındaki bölgelerle ilgili olsun, Türkiye'nin yapacağı yeni eylemlerin önlenmesi için yapılması gereken tüm çalışmaları yapıyoruz.'


Rum lider KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine 'Sayın Tatar'la ne zaman hazır olursa görüşmeye hazırım' dedi.


Ekim ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunu ve Avrupa Konseyi'ni sabırsızlıkla beklediğini belirten Hristodulidis sözlerine şöyle devam etti;


'Müzakerelerin yeniden başlaması için çalışmaya devam edeceğiz çünkü yalnızca müzakerelerin yeniden başlaması bizi bu anormal durumun sona ermesine, kurtuluşa, vatanımızın yeniden birleşmesine götürecektir.'


#KKTC
#GKRY
#Türkiye
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