Dünya Rum medyası Erdoğan kimseyi dinlemiyor baskı yapılmalı
AVRUPA

Rum medyası: Erdoğan kimseyi dinlemiyor baskı yapılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz Barış Harekâtı yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde KKTC'ye gerçekleştireceği ziyaret, Rum medyasının ana gündemi. "Erdoğan kimseyi dinlemiyor" manşetini atan Fileleftheros gazetesi, "Türkiye, Maraş ile ilgili planlarını uygulamada kararlı görünüyor" ifadesine yer verdi. Haberlerde ayrıca, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in, ziyaretin engellenmesi için ABD, Fransa ve Rusya üzerinde çaba harcadığı yazıldı.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Rum medyası: Erdoğan kimseyi dinlemiyor baskı yapılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’daki KKTC ziyareti, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ana gündemlerinden biri durumunda.

Rum yönetimi: Türkiye'ye baskı yapılmalı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Erdoğan’ın ziyaretini bir ‘dönüm noktası’ saydığını söylemişti.

Güney Kıbrıs Rum yönetimi de Erdoğan'ın ziyaretini engellemek amacıyla diğer ülkelerin yönetimiyle görüşmeler gerçekleştiriyor.

"Erdoğan kimseyi dinlemiyor"

Kıbrıs Postası'nın haberine göre, "Erdoğan Kimseyi Dinlemiyor. Lefkoşa’nın Yeni Emrivakileri Engellemek İçin Son Gayretleri. Maraş İçin Kritik Günler" başlığıyla haber yayımlayan Fileleftheros gazetesi, Rum yönetiminin bu çerçevedeki diplomatik eylemlerini BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve AB üzerinde yoğunlaştırdığını yazdı.

Haberde ayrıca, Erdoğan’ın ziyareti sırasında Maraş ile ilgili gelişmeler yaşanmasının beklendiği ancak bunların ne olacağının kestirilemediğinden bahsedildi.

Erdoğan: Gideceğim konuşacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı'nın kendisine "Duydum ki Kıbrıs'a gidecekmişsiniz, orada sert mesajlar vermeseniz" demesi üzerine, kendisine "Bunlar kimin kim olduğunu hala öğrenememişler. Sen Erdoğan'ın ne zamandan beri talimatla konuşma yaptığını gördün. Gideceğim konuşacağım" cevabını verdiğini aktarmıştı.

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