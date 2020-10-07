Rum medyasından Kapalı Maraş yorumu: Açılmasını engellemekte başarılı olamadık

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Kapalı Maraş'ın açılması kararı, Rum medyasında da geniş yer buldu.

DÜNYA KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan kapalı Maraş açıklaması: Kıbrıs Türk halkı için yeni geleceğin başlangıcı

Kapalı Maraş'a yönelik adım dün toplanan Rum Ulusal Konseyi'nin de birinci gündemi oldu. Toplantı sonrasında açıklama yapan Rum hükümet sözcüsü Kyriakos Koushos, Kapalı Maraş'la ilgili atılan adımdan geri dönülmesi çağrısı yaptı.

DÜNYA 46 yıl sonra açılan 'Hayalet şehir' Kapalı Maraş nerede ve neden kapalıydı?

Ulusal Konsey’de bulunan tüm Rum siyasi partilerin ortak olarak aldığı kararda da, Rum yönetiminin, BM kararları ve AB değerlerine bağlı olduğu belirtildi. Kararda, Rumların Kıbrıs sorunun çözümü için verimli bir diyaloğa hazır olduğu ifade edildi.