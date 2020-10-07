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Dünya Rum medyasından Kapalı Maraş yorumu Açılmasını engellemekte başarılı olamadık
AVRUPA

Rum medyasından Kapalı Maraş yorumu: Açılmasını engellemekte başarılı olamadık

Rum medyasından Kapalı Maraş yorumu: Açılmasını engellemekte başarılı olamadık

KKTC'nin 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Kapalı Maraş'ın açılması kararı, Rum medyasında da geniş yer buldu. Bütün çabalara rağmen Maraş'ın açılmasının engellenemediği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Kapalı Maraş 46 yılın ardından kademeli olarak açılıyor.
Kapalı Maraş 46 yılın ardından kademeli olarak açılıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Kapalı Maraş'ın açılması kararı, Rum medyasında da geniş yer buldu.

Rum medyası, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in Maraş'ın açılmaması için yoğun diplomasi trafiği yaptığını ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngilizler ile Amerikalıların çabalarının Ankara üzerinde başarılı olmadığını yazdı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan kapalı Maraş açıklaması: Kıbrıs Türk halkı için yeni geleceğin başlangıcı
DÜNYA
KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan kapalı Maraş açıklaması: Kıbrıs Türk halkı için yeni geleceğin başlangıcı

Kapalı Maraş'a yönelik adım dün toplanan Rum Ulusal Konseyi'nin de birinci gündemi oldu. Toplantı sonrasında açıklama yapan Rum hükümet sözcüsü Kyriakos Koushos, Kapalı Maraş'la ilgili atılan adımdan geri dönülmesi çağrısı yaptı.

46 yıl sonra açılan 'Hayalet şehir' Kapalı Maraş nerede ve neden kapalıydı?
DÜNYA
46 yıl sonra açılan 'Hayalet şehir' Kapalı Maraş nerede ve neden kapalıydı?

Ulusal Konsey’de bulunan tüm Rum siyasi partilerin ortak olarak aldığı kararda da, Rum yönetiminin, BM kararları ve AB değerlerine bağlı olduğu belirtildi. Kararda, Rumların Kıbrıs sorunun çözümü için verimli bir diyaloğa hazır olduğu ifade edildi.

KKTC'nin 'Hayalet Şehri' kapılarını aralıyor: 1974'ten beri kapalı olan Kapalı Maraş sahili perşembe günü halka açılıyor
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Kıbrıs'ta 1974'ten beri kapalı 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ın sivil yaşama açılması için ağustos ayında harekete geçilmişti.
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Ankara ve KKTC yönetimi, 'askeri statüde' bulunan Maraş'ın statüsünün değiştirilmesi kararı aldığını açıklamıştı.
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Bugün KKTC'nin Temin Projesi'nde yaşanan arızanın giderilmesinin ardından Anadolu suyu yeniden KKTC halkıyla buluştu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar konuyla ilgili ortak basın toplantısında düzenledi.
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Burada konuşan Tatar, Halkımız perşembe sabahından itibaren sahile gidebilecek. Maraş meselesini milli bir dava olarak görüyoruz. Herkesi bu milli davaya sahip çıkmaya davet ediyorum. dedi.
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46 yıldır terk edilmiş durumda olan Kapalı Maraş bir zamanlar lüks otomobillerin, pahalı evlerin, ülkenin en iyi plajlarının ve Hollywood yıldızlarının da gözdesi 7 yıldızlı otellerin bulunduğu bir yerdi.
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'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı.
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Maraş, Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak biliniyordu. Kapalı Maraş'ta 1974'ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58'i bu bölgedeydi.
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3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 Yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu.
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Sekiz kilometre uzunluğunda kumsalı olan Maraş, 1974'ten önce Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak biliniyordu. Şimdilerde 'Hayalet Şehir' diye nitelendirilen şehir, 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası BM Güvenlik Konseyinin aldığı karar uyarınca iskâna kapatılmıştı.
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Maraş'ın eski hâline dönüşü için yaklaşık 10 milyar doların yeterli olacağı hesaplanıyor.
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KKTC'nin 'Hayalet Şehri' kapılarını aralıyor: 1974'ten beri kapalı olan Kapalı Maraş sahili perşembe günü halka açılıyor
Kıbrıs'ta 1974'ten bu yana kapalı olan ve 'askeri statüde' bulunan Kapalı Maraş, perşembe günü halka açılıyor. KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından yapılan açıklamada, "Halkımız perşembe sabahından itibaren sahile gidebilecek. Maraş meselesini milli bir dava olarak görüyoruz. Herkesi bu milli davaya sahip çıkmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.



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