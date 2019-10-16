Dünya Rus askeri uzman PKK/YPG mükemmel derecede donatılmış Türk ordusuna karşı koyamaz
ORTADOĞU

Rus askeri uzman: PKK/YPG mükemmel derecede donatılmış Türk ordusuna karşı koyamaz

Türkiye'nin güney sınırlarındaki terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın yankıları sürüyor. Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Rus askeri uzman İgor Korotçenko, "PKK/YPG-PYD, mükemmel derecede donatılmış ve deneyim sahibi modern Türk ordusuna karşı koyamaz. Türkiye hedeflerine ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Silahlı Kuvvetleri Münbiç cephesinde.
Türk Silahlı Kuvvetleri Münbiç cephesinde.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın askeri, siyasi ve diplomatik boyutu tartışılmaya devam ediliyor.

Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye’nin hedeflerine ulaşacağını açıkladı.

Rus Yayın Organı Federalnoe Agentstvo Novostey’e değerlendirmelerde bulunan Ulusal Savunma Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmeni askeri uzman İgor Korotçenko, PKK/YPG-PYD’nin Türk ordusuna karşı koyamayacağını söyleyerek şunları söyledi:

  • "Deneyim ve askeri imkanlar açısından Ankara, belirlediği hedeflerin tamamına ulaşacak. PYD, havadan ve karadan devreye giren mükemmel derecede donatılmış ve savaş faaliyetleri konusunda deneyim sahibi modern Türk ordusuna karşı koyamaz"

TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun harekatı devam ediyor.

Türk ordusu gece görüşü cihazlarla donatıldı

Rus askeri uzman Korotçenko, PYD’nin gece çıkışlarında da başarılı olmayacağını, Türk ordusunun gece görüşlü cihazlarla donatıldığını vurguladı.

Harekatın 8. gününde

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı 8. gününe girdi.

  • Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesinin doğusundaki köylerde yuvalanan YPG/PKK'lılara karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Hakimiyet alanı doğuya doğru genişliyor

İlçede YPG/PKK'lı teröristlerle şiddetli çatışmalar yaşanırken, hakimiyet alanı ilçenin doğusuna doğru genişliyor.

Mühimmat ve silahlar ele geçiriliyor

TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) kurtarılan yerlerde arama tarama faaliyetleri ve tahkimat yapıyor. Bu çalışmalar sırasında, teröristlere ait tüneller bulunuyor, çok sayıda mühimmat ve silah ele geçiriliyor.

  • 9 Ekim'de başlatılan harekatta şimdiye kadar iki ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

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