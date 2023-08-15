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Dünya

Rus askerlerinin ‘Sukru Okan’ gemisine düzenlediği baskın kamerada

Rus askerlerinin, Karadeniz’de Ukrayna’nın İzmail limanına sefer yapan kuru yük gemisi ‘Sukru Okan’ı durdurarak gemiye baskın düzenlediği anlar saniye saniye kaydedildi.

13:18 . 15/08/2023 Salı
DHA
Rus askerlerinin ‘Sukru Okan’ gemisine düzenlediği baskın kamerada

Rus askerlerinin ‘Sukru Okan’ gemisine düzenlediği baskın kamerada

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu’ndan devriye gemisi Vasily Bykov’un Palau bandıralı ‘Sukru Okan’ adlı kuru yük gemisini durdurduğu ve Rus askerlerinin gemiye düzenlediği baskına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Görüntülerde Rus askerleri, dur ihtarına uymayan ‘Sukra Okan’ adlı kuru yük gemisine Ka-29 tipi helikopterle iniş yaptığı, belgeleri kontrol ettiği ve yasaklanmış malların olup olmadığını kontrol etmek için denetimler gerçekleştirdiği anlar gösterilmektedir” ifadelerine yer verildi.

“Denetim gerekliliklere uygun yapıldı”

Açıklamada, yapılan denetimin uluslararası gerekliliklere uygun icra edildiği ifade edilerek, “Yürütülen denetim tedbirleri sırasında, denetim ekibinin çalışmaları profesyonel bir şekilde ve uluslararası belgelerin gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Sukru Okan gemisindeki denetim ekibinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından bir doğrulama protokolü hazırlanmış ve gemi İzmail limanına doğru yolculuğuna devam etmiştir” denildi.



#Sukru Okan
#Rus askeri
#baskın
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