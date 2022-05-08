Dünya Rus birlikleri sivillerin sığındığı okulu vurdu Bölge valisi 60 kişi ölmüş olabilir diyerek duyurdu
AVRUPA

Rus birlikleri sivillerin sığındığı okulu vurdu: Bölge valisi '60 kişi ölmüş olabilir' diyerek duyurdu

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin Valisi Sergey Gayday, Bilogorivka köyündeki bir okulun Rus güçlerin hava saldırısında yıkıldığını, okulun sığınağında bulunan 60 kişinin ölmüş olabileceğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Rus birlikleri sivillerin sığındığı okulu vurdu: Bölge valisi 60 kişi ölmüş olabilir diyerek duyurdu
Luhansk

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin Valisi Sergey Gayday, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Bilogorivka köy okuluna 7 Mayıs'ta düzenlenen hava saldırısında bina yıkıldı ve yangın çıktı. Yangın 4 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. 7'si yaralı 30 kişi enkaz altından çıkartıldı. Büyük olasılıkla enkaz altında bulunan 60 kişi yaşamını yitirdi" bilgisini paylaştı.

  • Şipilovo köyünde iki katlı bir apartmanın da Rus güçlerin hava saldırısında yıkıldığını belirten Gayday, 11 kişinin enkaz altında kaldığını kaydetti.

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