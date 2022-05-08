Rus birlikleri sivillerin sığındığı okulu vurdu: Bölge valisi '60 kişi ölmüş olabilir' diyerek duyurdu

Ukrayna'nın Yılan Adası'ndaki Rus karargahını vurduğu anları Bayraktar TB2 görüntüledi

Ukrayna ordusuna ait iki adet Su-27 savaş uçağının Yılan Adası'ndaki Rus karargahını vurduğu anlar Bayraktar TB2 tarafından görüntülendi. Öte yandan Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Yılan Adası'ndaki Rus ordusuna ait hava savunma sistemlerinin hava destekli operasyonla vurulduğu bildirildi.