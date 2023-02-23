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Dünya

Rus büyükelçiliğinin önü Ukrayna bayrağının renkleriyle boyandı

İngiltere'nin Londra kentindeki bazı protestocular, işgalin yıldönümüne sayılı saatler kala Rusya'nın Londra'daki büyükelçiliğinin önündeki yolu Ukrayna bayrağının renklerine boyadı.

15:13 . 23/02/2023 Perşembe
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Büyükelçiliğin önü Ukrayna bayrağının renklerine boyandı

Büyükelçiliğin önü Ukrayna bayrağının renklerine boyandı

Kendilerini 'Led by Donkeys' şeklinde isimlendiren bir grup, Kensington'daki yolu sarı ve mavi boyayla kapladı.



Yapılan açıklamada, "Yarın Putin'in Ukrayna'yı, bağımsız bir devleti ve her türlü kendi kaderini tayin etme hakkına sahip bir halkı işgalinin birinci yıldönümü. Londra'daki büyükelçiliğinin önünde devasa bir Ukrayna bayrağının varlığı, ona bunu hatırlatmaya hizmet edecek."


ITVX'in haberine göre polis, çok sayıda kişinin kamu malına zarar verme ve araç geçişini engelleme şüphesiyle tutuklandığını ve Batı Londra polis karakoluna götürüldüğünü açıkladı.


#İngiltere
#Londra
#Rus büyükelçiliği
#Ukrayna bayrağı
#boyama
1 saat önce
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Rus büyükelçiliğinin önü Ukrayna bayrağının renkleriyle boyandı
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